WWM-Kandidat verblüfft mit 3.000 selbst geschriebenen Fragen

Alexander Krewer beeindruckt beim Weihnachts-Special von Wer wird Millionär? auf RTL nicht nur Moderator Günther Jauch (69), sondern auch das Publikum. Der Kandidat bringt nämlich stolze 3.000 selbst erstellte Quizfragen mit – als Teil seiner intensiven Vorbereitung auf die Show. In der Sendung spricht er offen über seine Autismusspektrumstörung und erklärt, wie sie ihm nicht nur Herausforderungen, sondern auch besondere Stärken beschert. "In dem Fall heißt es, dass ich mich zum Beispiel auf eine Sache fokussieren kann und dann Erfolg haben kann damit", erklärt Alexander.

Im Gespräch mit Günther räumt Alexander mit Vorurteilen auf. "Diese Klischeevorstellung [...] ist ziemlich schwachsinnig, weil das ja wirklich sehr, sehr, sehr individuell ist", sagt er und macht klar, dass es viele verschiedene Formen von Autismus gibt. Bei ihm handele es sich um das, was früher Asperger-Syndrom genannt wurde. Gleichzeitig spricht er auch über die Schattenseiten: Reizüberflutung mache ihm vor allem in lauten Umgebungen wie in der Bahn zu schaffen, weshalb er dort meist mit Gehörschutz unterwegs ist.

Auch in diesem Jahr setzt RTL auf festliche Quiz-Unterhaltung: Am 25. und 26. Dezember werden extra lange Ausgaben ausgestrahlt. "Wer wird Millionär?" hat sich für das Weihnachtsspecial etwas Besonderes einfallen lassen: Die Kandidaten dürfen sich über zusätzliche Joker-Geschenke freuen. Neben der bekannten Wahl zwischen der Sicherheits- und Risikovariante gibt es einen Überraschungs-Joker obendrauf. Damit haben die Kandidaten so viele Hilfen wie selten zuvor – eine echte Chance, auch schwierige Fragerunden zu meistern.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius Alexander Krewer, Kandidat beim "Wer wird Millionär?"-Weihnachts-Special

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch und die Kandidaten beim "Wer wird Millionär?"-Weihnachts-Special 2025

