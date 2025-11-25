Annette & Caroline Frier: So ehrlich sind sie am Set

Annette Frier (51) steht mit ihrer neuen Serie "Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage" ab dem 24. November bei Sat.1 im Rampenlicht. In der achtteiligen Comedy spielt die Schauspielerin eine Version ihrer selbst, eine Schauspielerin in den Wechseljahren, deren Leben privat wie beruflich mehr als chaotisch verläuft. Besonders spannend: Auch Annette Friers echte Schwester, Caroline Frier (42), ist Teil des Projekts und spielt ihre Schwester in der Serie. Im Interview mit Gala verriet Annette, dass die Zusammenarbeit mit Caroline für einige unterhaltsame und emotionale Momente am Set sorgte.

Die enge Verbundenheit der beiden Geschwister spiegelt sich auch in ihrer Arbeitsweise wider, zugleich krachte es aber auch mal: "Unter Kollegen ist man ja in erster Linie professionell und höflich – bei Caro bin ich dann auch mal unhöflich und unprofessionell", erzählte Annette ehrlich. Konflikte blieben dabei nicht aus, wurden aber schnell aus der Welt geschafft. So rief Annette ihre Schwester eines Abends an, um sich für ein angespanntes Gespräch zu entschuldigen. Auf die Entschuldigung "Hör mal, ich glaube, ich war blöd heute" reagierte Caroline schlicht – und antwortete: "Ja, das glaube ich auch." Trotz der Reibereien betonte Annette, wie besonders und authentisch das gemeinsame Spiel mit ihrer Schwester sei, da sie "ja wirklich Schwestern" seien.

Die Schwestern, die in der Vergangenheit bereits mehrfach im TV zu sehen waren, scheinen eine besondere Beziehung zu haben, die von Humor und Offenheit geprägt ist. Während Annette in der Schauspielbranche seit vielen Jahren etabliert ist, hat auch Caroline als Darstellerin in zahlreichen Serien und Filmen auf sich aufmerksam gemacht. In Interviews betonte Annette mehrfach, wie wichtig ihr Familie ist und wie eng sie mit Caroline verbunden ist. Die beiden Kölnerinnen teilen nicht nur die Leidenschaft für die Schauspielerei, sondern auch eine liebevoll-chaotische Geschwisterdynamik, die sie gekonnt vor und hinter der Kamera einbringen.

Hauter,Katrin Annette und Caroline Frier bei der Verleihung Der Deutsche Fernsehpreis

Getty Images Annette Frier beim Radio Regenbogen Award im Europa-Park in Rust

Getty Images Annette Frier bei der lit.cologne 2022