Günther Jauch staunt: WWM-Kandidat kehrt erschlankt zurück

Festliches Déjà-vu bei Wer wird Millionär?: Moderator Günther Jauch (69) begrüßt im Weihnachts-Special einen alten Bekannten – und staunt nicht schlecht. Auf dem Kandidatenstuhl sitzt Alexander Krewer, der im März als Zusatzjoker mit einer legendären Hemd-Panne für Lacher sorgte. Damals blitzte zwischen der Knopfleiste kurz der Bauch hervor. Jetzt, Monate später, kehrt Alexander zurück – nicht als Helfer, sondern als Kandidat. Und noch etwas fällt sofort auf: Der 32-Jährige ist sichtbar schlanker. "Sie tragen jetzt zur Sicherheit das Hemd über der Hose?!", stichelt Jauch im RTL-Studio in Köln mit breitem Grinsen, ehe der Kandidat locker antwortet: "Damals hatte ich 110 Kilo, jetzt noch 93."

Im März hatte Alexander als Zusatzjoker den wohl überraschendsten Mode-Moment der "Wer wird Millionär?"-Saison geliefert. Günther kommentierte die Panne damals trocken: "Die Hose noch mal hoch – und unten der letzte Knopf ... Es ist der Knopf am Hemd!" Jetzt sitzt der einstige "Bauch-Blitzer" selbst mit klarer Mission auf dem Ratestuhl: Er nimmt die Million ins Visier. Günther resümierte: "Also, das heißt, allein als Zusatzjoker sind Sie zu einem glücklicheren und zufriedeneren und gesünderen Menschen geworden."

Günther unterhält das Publikum seit Jahrzehnten mit ruhigem Witz und feiner Beobachtung. Seine trockenen Kommentare sind oft der Startschuss für eine herzliche Studiostimmung, in der Gäste wie Alexander schnell auftauen. Das Weihnachts-Special, in dem er erneut im Rampenlicht steht, wird am 25. Dezember um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Fans können gespannt sein, ob der 32-Jährige sich bis zur Million quizzen kann.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius Alexander Krewer, Kandidat beim "Wer wird Millionär?"-Weihnachts-Special

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch und die Kandidaten beim "Wer wird Millionär?"-Weihnachts-Special 2025