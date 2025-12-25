Howard Donald steigt für die Take-That-Tour auf das Einrad

Howard Donald (57) sorgt kurz vor dem Tourstart von Take That für einen überraschenden Hingucker: Der 57-Jährige ist nach mehr als 15 Jahren zum ersten Mal wieder auf ein Einrad gestiegen – und das mitten im Tour-Training. Während die Band sich für große Live-Shows 2026 fit macht, zeigt Howard seinen Fans, dass er nicht nur auf der Bühne Balance halten kann. Die ungewöhnliche Trainingseinlage, über die Daily Mail berichtet, passt perfekt zum wiederkehrenden Zirkus-Motto der anstehenden Konzerte und macht neugierig, welche Kunststücke die Jungs sich noch überlegt haben.

Howard ist nicht der Einzige, der sich für die Tour in Form bringt. Gemeinsam mit seinen Kollegen Gary Barlow (54) und Mark Owen (53) plant der Musiker, die Shows zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Fans zu machen. Die Band, die einst mit Hits wie "Back for Good" internationale Erfolge feierte, hat offenbar keine Mühen gescheut, um die eigenen Fertigkeiten aufzufrischen und die Zuschauer mit besonderen Momenten zu überraschen. Ob Robbie Williams (51) den ein oder anderen Gastauftritt für die Tour mit einplant, bleibt abzuwarten. Jason Orange (55) verließ die Gruppe vor knapp zehn Jahren offiziell.

Die Verbindung von akrobatischen Elementen mit dem Bühnenprogramm hat bei Take That Tradition, insbesondere bei der damaligen "The Circus-Tour" im Jahr 2009, die mit fantasievollen Inszenierungen begeisterte. Die kommenden Shows sollen in eine ähnliche Richtung gehen. Howard, der neben seiner Musikkarriere auch für seine Leidenschaft für Oldtimer und seine Familie bekannt ist, zeigt einmal mehr seinen Einsatz für die Band. In Interviews spricht er häufig darüber, wie wichtig es ihm sei, immer wieder neue Herausforderungen zu meistern, um die Fans zu begeistern und selbst Spaß an der Musik und Performance zu haben.

Getty Images Howard Donald in Cannes Mai 2018

Getty Images Howard Donald, Gary Barlow, Mark Owen und Jason Orange performen bei der "Circus"-Tour von Take That im Wembley Stadium, 1. Juli 2009

Getty Images Mark Owen, Howard Donald und Gary Barlow kündigen die Take-That-Tour "The Circus Live" 2026 im Soho Hotel in London an