"Goodbye Deutschland"-Gülpens haben neues Zuhause gefunden

Die lange Suche von Tamara und Marco Gülpen ist beendet. Die Goodbye Deutschland-Bekanntheiten haben endlich ein neues Zuhause auf Mallorca gefunden. Nach monatelanger Suche und vielen Besichtigungen sind sie nun in Llucmajor, nicht weit von ihrem Hostal an der Playa, fündig geworden. Wie die Auswanderin gegenüber der Mallorca Zeitung verrät, ist ihr neues Domizil ein 250 Quadratmeter großes Haus mit Meerblick, ausgestattet mit vier Schlafzimmern, mehreren Bädern, einem Gemeinschaftspool und einem kleinen Garten. Doch so ein Gebäude hat auf der beliebten Urlaubsinsel seinen Preis: Knapp 3.500 Euro Miete kostet das Objekt pro Monat.

Das Paar plant, spätestens am 1. Dezember einzuziehen, eventuell auch einige Tage früher. "Es ist etwas stressig, da wir nur noch vier Wochen haben und die Lieferzeiten eine Katastrophe sind", berichtet Tamara dem Blatt. Trotzdem ist der Umzug für sie ein Segen, da der Markt auf Mallorca sehr angespannt ist. Den glücklichen Treffer erzielten sie durch einen besonderen Zufall: Während eines Restaurantbesuchs wurden die Gülpens von Fans der Show angesprochen, die ihnen von einem Freund erzählten, der sein Haus bald räumen würde. Erste Besichtigungen folgten bereits am nächsten Tag, und endlich konnte das Paar aufatmen.

Die beiden TV-Stars sind schon lange ein eingespieltes Team. Sie lernten sich kennen, als Tamara einst in Marcos damaligem Hotel angestellt war. Inzwischen leiten sie das Hostal Playa de Palma gemeinsam und genießen nebenbei das Inselleben mit ihrem Sohn Giulio. Den Winter verbrachten die Auswanderer eigentlich immer in Deutschland, doch in diesem Jahr bleiben sie in Spanien. In einem Video auf Instagram ließ die Influencerin ihre Fans wissen: "Dieses Jahr ist alles anders. Giulio wurde eingeschult, und wir bleiben. Unser erster Winter auf Mallorca beginnt jetzt. Leere Strände, neue Routine, ein bisschen Aufregung und ganz viel Herz."

Instagram / tamara_gulpen Tamara und Marco Gülpen mit Sohn Giulio

Instagram / marco_gulpen Marco und Tamara Gülpen, TV-Stars

Instagram / tamara_gulpen Tamara Gülpen auf Mallorca, Juli 2025

