Meryl Streep lehnt die Teilnahme an "Actors on Actors" ab

Hollywoodfans kennen und lieben das Format "Actors on Actors" des Magazins Variety, in dem sich prominente Schauspieler gegenseitig interviewen. Doch eine neue Enthüllung im Podcast "The Viall Files" sorgt für Überraschung: Die Schauspiellegende Meryl Streep (76) hat bisher jede Einladung zu der beliebten Serie abgelehnt. Laut Variety-Chef Ramin Setoodeh bleibt sie der Show seit Jahren konsequent fern, obwohl zahlreiche Kollegen regelrecht darum betteln, in einem Segment mit ihr auftreten zu dürfen. Währenddessen erfüllt sich für Setoodeh in der aktuellen Staffel ein anderer Traum – Leonardo DiCaprio (51) hat endlich zugesagt. Auch er wäre ein idealer Gesprächspartner für die Ikone gewesen.

Im Gespräch schildert Ramin, wie groß der Andrang auf ein Gespräch mit Meryl ist: "Alle wollen immer mit Meryl Streep gepaart werden", erklärt er dem Podcast zufolge. Gleichzeitig sei die Schauspielerin alles andere als abgetaucht. Statt großer Kinofilme habe sie sich zuletzt auf Serien und andere Projekte konzentriert, darunter die Erfolgsproduktion Only Murders in the Building auf Hulu und der Dreh zu "Der Teufel trägt Prada 2". Ramin hofft dennoch, dass sich Meryl bei ihrem nächsten großen Filmprojekt umstimmen lässt und irgendwann doch in einem der berühmten Doppel-Interviews auftaucht. "Im Grunde könnte ich sie mit jeder beliebigen Person zusammenbringen, jeder will mit Meryl reden", fasst er die Situation im Variety-Portfolio zusammen.

Während Meryl das Interview-Format meidet, zeigt sie sich am Set von "Only Murders in the Building" von ihrer besonders nahbaren Seite. Serienmacher John Hoffman schwärmt im Gespräch mit dem Hollywood Reporter von der Nähe zwischen Meryl und ihrem Kollegen Martin Short (75), mit dem sie vor der Kamera ein Liebespaar spielt. Er beschreibt eine nächtliche Fährszene in New York, nach der Meryl mit Tränen in den Augen auf ihn gewartet haben soll, um sich zu bedanken: Sie habe ihm gesagt, dass sie nie gedacht hätte, in ihrem Alter noch einmal solche romantischen Szenen spielen zu dürfen. Hoffman spricht von einer "wunderschön süßen und herzzerreißenden" Dynamik der beiden.

Getty Images Meryl Streep in Cannes, Mai 2024

Getty Images Meryl Streep beim Cannes Film Festival 2024

Getty Images Meryl Streep und Martin Short im August 2024