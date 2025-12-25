Sucht-Experte analysiert Nick Reiners Leben nach Doppelmord

Sucht-Experte Richard Taite hat bei TMZ eine scharfkantige Analyse zu Nick Reiner (32) abgegeben – und zeichnet ein Bild, in dem familiärer Erfolgsdruck, Sucht und psychische Erkrankung eng ineinandergreifen. Er spricht über den Sohn von Regisseur Rob Reiner (†78) und dessen Ehefrau Michele, der nach dem Tod seiner Eltern in Los Angeles unter Verdacht steht und sich in Haft befindet. Taite erklärt, Nick sei schon als junger Erwachsener mehrfach in Behandlung gewesen, doch die Probleme seien tiefer verwurzelt. "Sie sind ein und dasselbe", behauptet er über die Verbindung von Suchterkrankungen und mentalen Störungen. Der Experte verweist auf eine Diagnose Schizophrenie und eine lange Liste von Klinikaufenthalten – und deutet an, dass entscheidende Weichen womöglich nie richtig gestellt wurden.

Taite, Gründer des Carrara Treatment, spricht von mindestens 18 Reha-Aufenthalten und betont, dass Qualität und Ausrichtung solcher Einrichtungen stark schwanken. Es gebe "minderwertige Behandlungszentren", die Patienten nicht mit dem versorgten, was sie bräuchten. Zusätzlich habe der Name Reiner wie ein Gewicht auf Nick gelegen: Großvater Carl Reiner galt als "nationaler Schatz", Rob als ebenso erfolgreich und bekannt, und auch Michele arbeitete an renommierten Projekten in der Öffentlichkeit. Für Kinder prominenter Familien sei es laut Taite nicht unüblich, in Reha-Programme zu gehen, wenn das Gefühl wachse, nicht an den familiären Maßstab heranzureichen.

Wie fragil dieses Gleichgewicht sein kann, zeigt eine eigene Erzählung von Nick aus dem Podcast "Dopey": 2016 berichtete er von einem Streit um Medikamente in einer Einrichtung in New Jersey, woraufhin er einen Stein durch ein Fenster warf, um – so seine Worte – "diesen Motherf***ern zu zeigen, dass ich verrückt bin". Ergänzend kritisierte Psychiater Jeffrey Lieberman die häufig unzureichende Nachsorge vieler Programme, die Betroffene in einen Drehtüreffekt aus Entzug und Rückfall treiben könne. Ein früherer Schulkamerad ist hingegen schockiert von den Vorwürfen. Er habe Nick als liebenswerten Jugendlichen kennengelernt.

Jake, Michele und Nick Reiner

Rob Reiner mit Michele Singer und Nick Reiner bei Teen Vogue's Back-to-School Saturday in Los Angeles, August 2013

