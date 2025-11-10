Nicky verrät die süße Weihnachtstradition von Familie Hilton

Die Weihnachtszeit ist für Nicky Hilton (42) und ihre Familie ein ganz besonderes Ereignis. Jedes Jahr kehrt sie mit Ehemann James Rothschild und den drei gemeinsamen Kindern von New York nach Kalifornien zurück, um die Feiertage mit ihrer Mutter Kathy Hilton (66) und ihren Geschwistern Paris (44), Barron und Conrad (31) zu verbringen. Dabei hat die Familie eine liebgewonnene Tradition entwickelt: einen jährlichen Ausflug nach Disneyland. "Wir sind von früh bis spät dort", erzählte Nicky gegenüber People. Selbst die Kinder haben nach einer Übernachtung noch nicht genug von diesem magischen Ort. "Wir gehen morgens ins Mickey Mouse Café, essen Mickey Mouse-Pfannkuchen und machen weiter", sagt sie.

Neben Disneyland genießen Nicky und ihre Familie die gemeinsame Zeit und setzen auf einfache Werte. Während viele in der Weihnachtszeit beim Schenken über die Stränge schlagen, bleibt die Unternehmerin bewusst zurückhaltend. "Ich kaufe meinen Kindern zwei bis vier Geschenke", erklärte sie. Ihre Mutter Kathy stimmt zu und ergänzt, dass zu viele Geschenke und Reize die Kinder oft überfordern können. Für Nicky steht die Zeit mit ihren Lieben im Vordergrund, was ihrer Meinung nach die schönste Tradition von allen ist.

Privat hat Nicky ihren Rhythmus gefunden: Nach der Hochzeit mit James im Sommer 2015 kamen ihre Töchter Lily-Grace und Theodora 2016 und 2017 zur Welt. Ihr Sohn Chasen folgte im Jahr 2022. Vor einigen Monaten sprach Nicky im "Superwomen"-Podcast über das Geheimnis ihrer zehnjährigen Ehe. "Ich denke, eine enge Freundschaft ist entscheidend. Wir lachen zusammen, sind uns sehr ähnlich und haben viele gemeinsame Interessen. Wir lieben einander", verriet die Hotelerbin.

Imago Nicky Hilton Rothschild bei der Unforgettable Evening Gala im Beverly Hilton Hotel, April 2025

Getty Images Nicky Hilton, Paris Hilton im Januar 2025 in New York.

Getty Images James Rothschild mit seiner Frau Nicky Hilton