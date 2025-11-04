Zwei Männer buhlen um Herz von "Bachelor in Paradise"-Viki

Die Singles bei Bachelor in Paradise nehmen schon in den ersten Folgen ordentlich Fahrt auf. Im Mittelpunkt steht Kandidatin Viktoria, genannt Viki, die durch die vergangene Die Bachelors-Staffel bekannt wurde. Zu Beginn meldet Bennett Interesse an. Die beiden führen intensive Gespräche, und auch körperliche Nähe im Pool bleibt nicht aus. Doch auch Musty ist von der Baden-Württembergerin begeistert. Als DJ imponiert er ihr und zieht sie zu sich auf die Bühne. Der TV-Casanova zeigt sich zuversichtlich: "Zwischen Viki und mir – weiß ich nicht, irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen. Irgendwas ist da."

Die beiden Männer kennen sich aus der neuesten Die Bachelorette-Staffel. Bennett glaubt deshalb zu wissen, dass Viki nicht mit seinem Kontrahenten harmonieren wird: "Das wird nicht viben. [...] Sie braucht einen Mann wie mich." Doch auch Musty kommt zunächst gut an. "Genau das brauche ich – einen Mann, der tiefgründig mit mir ist, der ins Detail geht. Und ich glaube, er ist so einer. Und das finde ich sehr interessant", verrät Viki im Interview. Doch er sammelt Minuspunkte, als er ihr scherzhaft ein Stück Ananas verwehrt.

Damit steht Bennett eigentlich besser da, doch dann kommt es zu unerwarteten Turbulenzen: Michelle, seine ehemalige Kennenlernphase aus einer vergangenen "Die Bachelors"-Staffel, zieht ins Haus ein. Für ihn bedeutet das Verwirrung. "Ich verstehe mich gut mit Viki, aber es ist alles noch offen", gesteht er. Michelle scheint alte Gefühle bei ihm wachzurufen, was der anderen Dame nicht verborgen bleibt. Das Liebeschaos ist also schon zu Beginn der Staffel vorprogrammiert.

RTL / Frank Beer Viktoria, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

RTL / Frank Beer Musty, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

RTL / Frank Beer Bennett, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

