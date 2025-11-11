Dieser Sommerhaus-Star gilt als nächster Dschungel-Kandidat

Im kommenden Januar öffnet das Dschungelcamp wieder seine Pforten – doch wer darf 2026 in den australischen Busch reisen? Darüber wird schon seit einigen Wochen fleißig gemutmaßt. Einige Namen sind bereits inoffiziell im Rennen um die Dschungelkrone, und nun gesellt sich ein weiterer dazu. Laut Bild-Informationen soll Hubert Fella (57), der Partner von Matthias Mangiapane (42), einer der Glücklichen sein, für die es in Down Under in die Dschungelprüfung geht.

Offiziell bestätigt ist diese Information bislang noch nicht. Im letzten Jahr wurden die Kandidaten im Dezember bekanntgegeben – in diesem Fall müssten sich Fans also noch ein bisschen gedulden. Bislang waren Namen wie Simone Ballack (49), Mirja du Mont (49), Evanthia Benetatou (33) oder Samira Yavuz (31) als potenzielle Kandidaten im Gespräch. Auch Schlagersänger Vincent Gross (29) wurde kurzzeitig als Kandidat gehandelt, er dementierte diese Gerüchte jedoch bereits.

Hubert wäre als Kandidat eine echte Wundertüte – was die TV-Erfahrung angeht, ist er nämlich ein eher unbeschriebenes Blatt. 2017 war er mit seinem Partner bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. 2020 nahm er an Kampf der Realitystars teil, zog sich danach aber zurück, da ihm der Rummel zu viel war. Ob er nun wieder den Schritt in die Öffentlichkeit wagt, bleibt vorerst abzuwarten.

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthias Mangiapane und Hubert Fella, Realitystars

Anzeige Anzeige

Hein Hartmann / Future Image / ActionPress Hubert Fella im September 2019