Polizeieinsatz: So feierte Kris Jenner ihren 70. Geburtstag

Kris Jenner (70) hat ihren 70. Geburtstag mit einer glamourösen Party im Stil von James Bond gefeiert. Die Feier fand auf dem Anwesen von Jeff Bezos (61) in Beverly Hills statt, das er und seine Frau Lauren der Familie Jenner zur Verfügung stellten. Unter den Gästen befanden sich Stars wie Beyoncé (44), Jay-Z (55), Oprah Winfrey (71), Mariah Carey (56) und Snoop Dogg (54), die die glanzvolle Nacht zu einem Highlight machten. Sänger Bruno Mars (40) sorgte mit seiner Performance für ausgelassene Stimmung, sodass die Polizei kurzzeitig eingreifen musste, da sich Nachbarn über die Lautstärke beschwert hatten.

Die Party stand ganz unter dem Motto "Casino Royale". In einem rot erleuchteten Partyzelt wurde das glamouröse Thema perfekt inszeniert. Jay-Z und Beyoncé schlichen sich durch einen Nebeneingang, um den Paparazzi zu entgehen, während andere Gäste wie Oprah und Mariah sich bereitwillig den Fotografen zeigten. Ein besonderes Highlight des Abends waren die emotionalen Reden ihrer Töchter Kim, Khloé, Kourtney, Kendall und Kylie, die Kris zu Tränen rührten, wie Bild berichtet. Das Geburtstagskind selbst erschien in einem funkelnden maßgeschneiderten Kleid und wurde zurecht von ihren Gästen für ihren strahlenden Auftritt bewundert.

Hinter den Kulissen der Feier gab es jedoch Details, die für Gesprächsstoff sorgten. Justin Bieber (31), einer der zahlreich erschienenen prominenten Gäste, fiel mit einem weißen Fleck auf seiner Hose auf. Über den das Portal TMZ wird scherzhaft spekuliert, ob dieser vom Puderzucker des Kuchens stamme. Kris Jenner war bei ihrem besonderen Abend ganz die perfekte Gastgeberin, unterstützt von den strengen Sicherheitsvorkehrungen, die ein gewohnt exklusives Flair schafften. Ein Abend voller Glamour und Emotionen, der sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird – ganz so, wie es zu Kris Jenner passt.

Anzeige Anzeige

Imago Kris Jenner im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner ihren 70. Geburtstag

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner, April 2025