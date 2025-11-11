Royals
"Hochzeit auf den ersten Blick"-Daniel bremst seine Lina aus
- Florentine Naumann
Lesezeit: 2 min

Lina und Daniel erlebten während ihrer Hochzeit auf den ersten Blick-Flitterwochen eine erste Dämpfung ihrer Euphorie. Bei einer gemeinsamen Aktivität, dem Bemalen von traditionellen Dala-Pferdchen, kam das Thema Gefühle auf den Tisch. Beide sollten ihre Beziehung anhand der Verzierung von sieben Pferdchen einordnen. Lina wählte für sich und Daniel Pferd Nummer drei, das sie farblich mit Sonnenschein und Glück assoziierte. Doch Daniels Einschätzung fiel zurückhaltender aus. Er sah sie erst bei Pferd eins oder maximal zwei und machte klar: "Wir sind gerade wirklich am Anfang."

Die unterschiedliche Wahrnehmung der Beziehungstiefe ließ erste Zweifel aufkommen. Während die 26-Jährige betonte, noch nicht verliebt zu sein, aber zunehmende Nähe zu Daniel zu suchen, war dieser besorgt über das unterschiedliche Tempo ihrer Entwicklungen. Im Einzelgespräch äußerte Daniel: "Ich glaube, da können auch Probleme draus entstehen, wenn einer vielleicht schon viel weiter ist." Trotzdem betonten beide, dass eine gemeinsame Zukunft ihr Ziel sei, auch wenn der Weg dorthin holprig werden könnte. Neben den inneren Konflikten sorgt sich Daniel auch über die geografische Distanz zwischen ihren Wohnorten, die für ihn ein potenzielles Problem darstellt.

Schon beim ersten Treffen überschattete die große Entfernung zwischen Kiel und Baden-Württemberg die Euphorie. Während Lina ihren Bräutigam als "wunderschön" empfand, zeigte sich auch Daniel anfangs begeistert: "Supersupergut" gefiel ihm seine Ehefrau. Doch kaum erfuhr der Bräutigam von Linas Wohnort, kamen erste Bedenken auf. "Muss das sein?", fragte sich Daniel, bevor er schließlich doch überwältigt war: "Ich war hin und weg." Für den Moment rückte die Entfernung in den Hintergrund. Ob sie diese Hindernisse überwinden können, bleibt abzuwarten – bisher versuchen beide, optimistisch in die gemeinsame Zukunft zu blicken.

Daniel und Lina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2025
Joyn / Markus Hertrich
Daniel und Lina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2025
Lina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025
Joyn / Markus Hertrich
Lina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025
Daniel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025
Joyn / Markus Hertrich
Daniel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025
Was ist für Lina und Daniel das größere Hindernis?
