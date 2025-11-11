"Hochzeit auf den ersten Blick"-Martin geflasht von Sarah

Gänsehaut am Altar: In der vierten Folge der aktuellen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick sagen Martin und Sarah Ja – ohne sich zuvor jemals begegnet zu sein. Beim allerersten Blick vor dem Traualtar gerät der Apotheker sichtbar ins Schwärmen, lehnt sich vor und flüstert ein leises "Wow!" in die Stille. Nach einer herzlichen Umarmung folgt das nächste Kompliment direkt ins Ohr seiner Braut: "Du siehst wunderschön aus." Der große Moment spielt sich in der Show ab, zwischen Nervosität, Neugier und sichtlich echten Emotionen, und macht sofort klar: Hier stimmen Ausstrahlung, Timing und Chemie.

Wenig später ordnet Martin seine Gefühle im Einzelinterview ein: "Der erste Blick, als ich sie wahrgenommen habe, war ein großes Wow – vom Aussehen her, wie sie gekleidet ist, das hat mich umgehauen. Es war wirklich so, wie ich es mir nicht besser hätte wünschen können." Auch die 40-Jährige kommt aus dem Lächeln kaum heraus und beschreibt ihre erste Wahrnehmung ebenso offen: "Ich hätte am liebsten den Stuhl genommen und ihn noch näher an mich herangerückt." In der Sendung legt sie nach: "Er hat eine schöne Figur, er ist groß – sein Äußeres gefällt mir. Er hat ein schönes Strahlen." Zwischen Brautstrauß, Ringen und dem ersten gemeinsamen Lachen entsteht so der Auftakt zu einem Experiment, für das sich beide bewusst entschieden haben: heiraten, ohne zuvor zusammen gewesen zu sein, und dann schauen, wie sich Nähe und Alltag anfühlen.

Auch rund um die kommende Folge gab es zuletzt Wirbel: Verschiedene Medien hatten berichtet, dass die Ausstrahlung der fünften Episode angeblich wegen eines Fußballspiels am 18. November ausfallen sollte. Sat.1 schaffte jedoch schnell Klarheit. Ein Sendersprecher sagte gegenüber dem Magazin Kukksi: "#HadeB läuft am 18. November wie geplant um 20:15 Uhr." Grund zur Sorge bestehe also nicht – das Länderspiel der deutschen U21 starte am selben Tag bereits um 17:30 Uhr und habe damit keinen Einfluss auf den gewohnten Sendeplatz.

Martin, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Sarah, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

"Hochzeit auf den ersten Blick"-Logo

