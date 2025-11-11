Sat.1 nimmt "Hochzeit auf den ersten Blick" aus TV-Programm

Romantiker aufgepasst: Am Dienstag, dem 18. November, müssen Fans der beliebten Sat.1-Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick eine kleine Pause einlegen. Die normalerweise um 20:15 Uhr ausgestrahlte Folge wird an diesem Abend aus dem Programm genommen. Stattdessen überträgt der Sender live die U21-EM-Qualifikation zwischen Deutschland und Georgien. Diese Entscheidung fiel zugunsten der sportbegeisterten Zuschauer, die sich auf einen spannenden Fußballabend freuen können. Für die Anhänger der Show bedeutet das jedoch, dass ihre wöchentliche Dosis Romantik für diesen Termin entfällt.

Allerdings müssen Liebhaber von "Hochzeit auf den ersten Blick" nicht lange warten. Bereits eine Woche später, am 24. November, kehrt die Show auf ihren gewohnten Sendeplatz zurück. Zudem gibt es für Fans, die es nicht abwarten können, eine willkommene Alternative: Die nächste Episode steht auf der Streaming-Plattform Joyn PLUS+ bereits sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung bereit. Somit haben Abonnenten die Möglichkeit, das schicksalhafte Zusammentreffen der Paare ganz flexibel vorab zu erleben – und das ganz ohne Unterbrechung durch Live-Sport.

Die neue Staffel ist ohnehin ein Lichtblick für die Show, nachdem diese zuletzt mit rückläufigen Quoten zu kämpfen hatte. Der Staffelauftakt lockte vor Kurzem noch eine Million Zuschauer vor die Bildschirme und brachte frischen Schwung in die Zuschauerzahlen des Formats. Besonders die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zeigte sich von den romantischen Begegnungen vor dem Traualtar begeistert – mit einem Marktanteil von 7,7 Prozent. Das waren 140.000 mehr als noch im vergangenen Jahr.

Joyn / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Logo

Joyn / Markus Hertrich Daniel und Lina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2025

Joyn / Markus Hertrich Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

