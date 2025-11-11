Kris Jenners Schönheitschirurg war beliebtester Partygast

Am vergangenen Wochenende feierte Kris Jenner (70) ihren 70. Geburtstag. Doch an dem Abend war es nicht die The Kardashians-Berühmtheit, die die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zog, sondern einer ihrer Gäste: ihr Schönheitschirurg Dr. Steven Levine. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verrät, war Steven, der sich um Kris' frisches Facelift kümmerte, der beliebteste Gast auf der glanzvollen Party mit etlichen Promis. "Alle haben gescherzt, er sei der berühmteste Mann auf der Feier!", meint die Quelle amüsiert.

Wie willkommen Steven auf Kris' Party war, ist auch auf den veröffentlichten Schnappschüssen auf ihrem Instagram-Account erkennbar. Mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht feierte der Beauty-Doc umringt von Kris, dem restlichen Kardashian-Jenner-Clan und Weltstars wie Beyoncé (44), Justin Bieber (31), Sarah Paulson (50) und Paris Hilton (44). Auch Jeff Bezos (61), Ehefrau Lauren Sánchez (55), Mark Zuckerberg (41), Bill Gates (70), Mariah Carey (56) und sogar Vin Diesel (58) waren anwesend – allesamt getreu dem Motto 0070 James-Bond-gemäß elegant gekleidet. "Eine der schönsten Nächte meines ganzen Lebens. Ich bin überglücklich und so dankbar für meine wundervolle Familie und meine Freunde", schwärmt Kris in ihrem Beitrag.

Überglücklich war Kris sicher auch über ihr gelungenes Facelift, das ihr Steven kurz zuvor verpasste. Dass sie sich pünktlich zu ihrem 70. Geburtstag mit einer solchen Behandlung verjüngen möchte, plante sie schon lange. Bereits im August berichtete sie gegenüber Vogue Arabia von ihren Plänen. "Vor etwa 15 Jahren habe ich mich einem Facelifting unterzogen, daher war es Zeit für eine Auffrischung. Ich habe mich für dieses Facelifting entschieden, weil ich die beste Version meiner selbst sein möchte, und das macht mich glücklich. Nur weil man älter wird, heißt das nicht, dass man sich selbst aufgeben sollte", erklärte die US-amerikanische Reality-TV-Berühmtheit.

Instagram / krisjenner Kris Jenner und ihr Beauty-Doc Steven Levine

Instagram / krisjenner Kris Jenner, Justin Bieber und weitere berühmte Gäste auf Kris' Geburtstagsparty zum 70.

Getty Images Kris Jenner im Oktober 2025