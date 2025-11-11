Krise? Ariana Grande feiert "Wicked"-Premiere ohne Ethan

Ariana Grande (32) hat am Montagabend die Londoner Premiere von Wicked: For Good gefeiert und danach laut Daily Mail ein elegantes Abendessen mit ihrer Familie im schicken Viertel Mayfair genossen. Die 31-jährige Sängerin tauschte dabei ihr glamouröses Paillettenkleid gegen ein schwarzes, floral verziertes Kleid. Mit dabei waren ihre Eltern Joan und Eddie sowie ihr Bruder Frankie – doch ihr Partner Ethan Slater (33) blieb auffällig abwesend. Auch auf dem roten Teppich hielt sich das Paar zurück und posierte nicht gemeinsam für Fotos. Stattdessen zeigte sich Ariana strahlend an der Seite ihrer Filmpartnerin Cynthia Erivo (38).

Hinter den Kulissen brodeln Gerüchte über Spannungen in der Beziehung von Ariana und Ethan. Bereits seit Monaten wird gemunkelt, dass die beiden eine schwierige Phase durchleben. Eine Hochzeit, über die zuletzt spekuliert wurde, steht angeblich auf Eis. Allerdings veröffentlichte der Musical-Star jüngst einen Schnappschuss, auf dem das Paar mit einem weiteren Herrn gemeinsam in einer Fotobox steht – während Ethan auf die Kamera fokussiert ist, scheint Ariana mit einem Lächeln im Gesicht aus der Box hervor.

Die Beziehung von Ariana und Ethan begann 2023 am Set von "Wicked", kurz nachdem sich die "the boy is mine"-Interpretin von ihrem Ehemann Dalton Gomez (30) getrennt hatte. Ethan hingegen war damals noch mit seiner Jugendliebe Lilly Jay verheiratet, mit der er im August 2022 einen gemeinsamen Sohn auf der Welt willkommen hieß. Trotz erster Euphorie wurde die Beziehung der Filmstars in der Öffentlichkeit nicht nur positiv aufgenommen.

Imago Ariana Grande bei der Premiere von "Wicked: For Good" in London, November 2025

Imago Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der "Wicked: For Good"-Premiere in London

Instagram / ethanslater Bowen Yang, Ariana Grande und Ethan Slater, November 2025