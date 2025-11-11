Möchte "Sexiest Man Alive" Jonathan Bailey Papa werden?

Jonathan Bailey (37), bekannt aus Bridgerton und dem kommenden Film Wicked, hat Einblicke in sein Privatleben gewährt und dabei auch über seine Haltung zur Familienplanung gesprochen. In dem Gespräch mit der britischen Ausgabe von "Esquire" erklärte der Schauspieler, dass er Kinder grundsätzlich unterstützen möchte, ihm das Thema aber derzeit nicht sehr präsent sei. "Es gibt offensichtlich unzählige Kinder, die Liebe und Unterstützung dringend benötigen", sagte er und fügte hinzu: "Ich habe das große Privileg, schwul zu sein – es gibt keine biologische Uhr." Ein Detail, das er als "unglaubliches Privileg" beschreibt, sei, dass er überhaupt die Option habe, Kinder zu haben.

Bereits zuvor hatte Jonathan in einem Gespräch mit dem Magazin People angedeutet, dass er sich durchaus vorstellen könnte, Vater zu werden. "Wenn alles passt, ganz bestimmt", sagte der "Sexiest Man Alive", wobei er gleichzeitig auf die Herausforderungen hinwies, die diese Verantwortung mit sich bringen könnte. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, dass eventuelle Kinder von ihm wahrscheinlich nicht ohne Schwierigkeiten durchs Studium kämen oder fließend Fremdsprachen sprächen. Er schloss den Gedanken jedoch optimistisch ab: "Aber vielleicht lernen sie es ja doch, und so lerne ich es."

Jonathan, der seit Jahren in Film und Fernsehen erfolgreich ist, spricht nur selten über sein Privatleben. Der Schauspieler, dessen internationale Bekanntheit mit seiner Hauptrolle in "Bridgerton" stark zugenommen hat, betont immer wieder die Bedeutung von Achtsamkeit und das Bewusstsein für die Glücksmöglichkeiten, die ihm seine Karriere bietet. Auch bei diesem Thema hebt er hervor, dass er trotz allem offenen Fragen gegenübersteht. Während viele Fans gespannt auf Neuigkeiten aus seinem Leben warten, scheint Jonathan aktuell seinen Fokus auf berufliche Projekte zu legen und sich davon inspirieren zu lassen, was die Zukunft bringen könnte.

Getty Images Jonathan Bailey bei der Europapremiere von "Wicked: For Good“ in London 2025

Getty Images Jonathan Bailey bei den Emmy Awards 2024

Getty Images Jonathan Bailey, Schauspieler