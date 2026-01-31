Darum fehlt Anthony zu Beginn der neuen "Bridgerton"-Staffel

Fans von Bridgerton rätseln: Wo steckt Jonathan Bailey (37)? Im ersten Teil der vierten Staffel, der seit dem 29. Januar bei Netflix zu sehen ist, fehlt der Anthony-Darsteller komplett – ebenso wie seine Serien-Ehefrau Kate, gespielt von Simone Ashley (30). Statt einer großen Abschiedsszene wird ihre Abwesenheit gleich zu Beginn der neuen Folgen nur nebenbei erklärt: Die beiden sind nicht in Mayfair, sondern in Indien und erwarten dort ihr erstes Kind. Während Colin und Penelope in London über ihrem eigenen Neugeborenen wachen, fällt nur eine beiläufige Bemerkung der Haushälterin, die verrät, was wirklich im Leben des Viscounts passiert.

In der Serie springt dadurch Bruder Benedict in die Bresche und übernimmt die Pflichten, die sonst Anthony hat. Das macht er vor allem gegenüber seiner neuen Zofe Sophie Baek, gespielt von Yerin Ha (30), deutlich: Er erklärt ihr, dass ihr neuer Arbeitsplatz dort sei, wo er wohnt – zumindest in der Zeit, in der er für den abwesenden Viscount einspringt. Gleichzeitig wird ein weiterer Bridgerton-Spross neu in Szene gesetzt: Gregory war zum Schulbesuch in Eton und taucht erst in der vierten Folge wieder auf, deutlich gewachsen, mit erstem Bart und erwachsenem Geschmack für "Scotch egg und eine kräftige Tasse Tee" statt kindlicher Süßspeisen. So verschiebt sich die Dynamik im Haus, während Anthony und Kate nur im Hintergrund der Handlung weiterexistieren.

Für Fans gibt es dennoch Hoffnung auf ein Wiedersehen: Jonathan wird für Teil zwei, der am 26. Februar erscheint, erwartet – ein erster Blick hinter die Kulissen zeigte ihn bereits am Set. Der Schauspieler hatte zuvor versichert, er habe sich "ein paar Wochen" für die Dreharbeiten freigeschaufelt und wolle als großer Bruder für die jüngeren Figuren da sein, wie er "Good Morning America" erzählte. Simone ist für viele Zuschauer längst mehr als nur Kates Darstellerin, sie und Jonathan teilen am Set eine freundschaftliche Wärme, die in Interviews immer wieder durchblitzt. Und Neuzugang Yerin Ha bringt frischen Wind in die Dienerschaft – eine Konstellation, die für zusätzliche Funken zwischen Pflichtgefühl und Privatleben sorgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Bailey, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Ashley und Jonathan Bailey, "Bridgerton"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Getty Images Yerin Ha und Luke Thompson 2026