Ariana Grande und Jonathan Bailey gemeinsam in neuem Musical

Jetzt ist es offiziell: Ariana Grande (32) und Jonathan Bailey (37) stehen gemeinsam für eine Neuinszenierung des Sondheim-Klassikers "Sunday in the Park with George" auf der Bühne. Das Duo, das sich bereits bei Wicked als kongeniale Besetzung zeigte, bestätigte das Projekt mit einem Foto auf Instagram aus dem Art Institute of Chicago, wo beide vor dem berühmten Seurat-Gemälde posierten, das dem Musical sein Herz gibt. Die Premiere ist für das nächste Jahr in London geplant. Passend dazu schrieben Ariana und Jonathan unter ihren gemeinsamen Post den Satz "Es muss nur gut sein." – eine Zeile aus dem Stück, die die Vorfreude der Fans weiter anheizt.

Das Musical von Stephen Sondheim (95) und James Lapine erzählt die Geschichte des Malers Georges Seurat, der an "Ein Sonntag auf der Insel La Grande Jatte" arbeitet und zwischen Kunstbesessenheit und seiner Beziehung zu Dot balanciert. Im zweiten Akt springt die Handlung in die Gegenwart zu Seurats Urenkel George und verhandelt die Frage, wie Kunst, Liebe und Erbe über Generationen nachhallen. Die Rollen wurden 1984 am Broadway von Mandy Patinkin (73) und Bernadette Peters geprägt, zuletzt begeisterten 2017 Jake Gyllenhaal (45) und Annaleigh Ashford in einer gefeierten Broadway-Revival-Produktion. Mit dem London-Start rückt nun eine neue Star-Paarung ins Rampenlicht, die den Kultstoff frisch interpretieren dürfte.

Ariana, die zuletzt mit "Wicked" weltweit für Schlagzeilen sorgte, hatte in einem Interview bereits kryptisch angedeutet, dass sie an einem Projekt arbeitet, das sie künstlerisch tief berührt und verschiedene Elemente vereint. Die Musikerin und Schauspielerin sucht seit Jahren konsequent die Nähe zum Musical – ein Terrain, in dem sie immer wieder ihre Bühnenwurzeln zeigt. Jonathan, der durch große TV-Erfolge einem Millionenpublikum bekannt wurde, hat sich parallel einen Ruf als charismatischer Leading Man erarbeitet. Beide pflegen enge Freundschaften innerhalb ihrer Ensembles und teilen öffentlich kleine Probenmomente und Backstage-Schnappschüsse mit ihren Communities.

Getty Images Jonathan Bailey, Ariana Grande, Sydney, 2025

Imago Jonathan Bailey und Ariana Grande in einer Szene aus "Wicked: For Good" (2025)

Getty Images Ariana Grande und Jonathan Bailey bei einer besonderen Vorführung von "Wicked" im DGA Theater in New York City