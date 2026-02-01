Jonathan Bailey muss sich bei Sexszenen Lachen verkneifen

Bridgerton-Star Jonathan Bailey (37), der als der verführerische Anthony Bridgerton Millionen von Frauenherzen zum Schmelzen bringt, gesteht jetzt offen: Die berüchtigten Sexszenen der Regency-Serie sind alles andere als romantisch. "Ich weiß, die Sexszenen sehen glamourös aus, aber am Set mit Kameras, dutzenden von Leuten, Intimitätskoordinatoren und allem anderen – es fühlt sich tatsächlich etwas albern an", verrät der Schauspieler im exklusiven Interview mit dem englischen Mirror. Jonathan, der bereits drei Minuten nach Beginn der allerersten "Bridgerton"-Episode seine erste Bettszene hatte, erklärt mit einem verschmitzten Lächeln: "Es ist unglaublich schwer, nicht zu lachen."

Nach seinem durchschlagenden Erfolg in "Bridgerton" hat Jonathan einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Der vielseitige Darsteller ist nicht nur auf die Serie beschränkt – seine Karriere explodierte förmlich mit Rollen in Blockbustern wie "Jurassic World Rebirth" und dem Musical-Phänomen Wicked. Letztes Jahr krönte das renommierte People-Magazin ihn sogar zum "Sexiest Man Alive", eine Ehre, die zuvor Ikonen wie Idris Elba (53) und David Beckham (50) zuteil wurde. "Das ist urkomisch, aber gleichzeitig sehr schmeichelhaft. Ich meine, wer wäre nicht geschmeichelt?", lacht Jonathan über den prestigeträchtigen Titel. Seine Zusammenarbeit mit Superstars wie Ariana Grande (32) und Cynthia Erivo (39) beim "Wicked"-Projekt hat ihm nicht nur neue berufliche Dimensionen eröffnet, sondern auch lebenslange Freundschaften beschert. "Es war eine Traumrolle und eine Erfahrung, die ich niemals vergessen werde", schwärmt der Schauspieler. Trotz seines internationalen Ruhms bleibt Jonathan bemerkenswert geerdet, was er laut eigenen Angaben seinen sechs Nichten und Neffen verdankt.

Die Fans können sich auf ein wahres Feuerwerk freuen, denn die vierte "Bridgerton"-Staffel ist am 29. Januar mit einem Paukenschlag auf Netflix gestartet! Jonathan verspricht seinen Anhängern: "Es ist kein langsamer Start. Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans die erste Episode sehen – sie startet wirklich mit einem Knall." Die neue Staffel konzentriert sich auf seinen jüngeren Bildschirmbruder Benedict (Luke Thompson, 37), der sich in die geheimnisvolle Zofe Sophie (Yerin Ha, 30) verliebt, nachdem er sie auf einem Maskenball kennengelernt hat – eine märchenhafte Geschichte, die stark an Cinderella erinnert. Während die Serie für ihre expliziten Liebesszenen berühmt geworden ist, liegt Jonathans Herz woanders. "Ich weiß, dass die Sexszenen ein heißes Thema sind, aber als Cast werden wir mehr von anderen Szenen begeistert, die tiefgreifende Emotionen erfordern", erklärt er.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Omega-Planet-Ocean-Veranstaltung in Coogee: Jonathan Bailey in Sydney

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Bailey, Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der "Wicked"-Premiere in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Bridgerton" im März 2022