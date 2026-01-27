"Bridgerton"-Stars reagieren auf Jonathans "Sexiest"-Titel

Jonathan Bailey (37) wurde vom People Magazine zum "Sexiest Man Alive" 2025 ernannt, und seine Bridgerton-Kollegen ließen es sich nicht nehmen, humorvoll darauf zu reagieren. Claudia Jessie, die Eloise Bridgerton verkörpert, machte witzige Bemerkungen. Und auch Luke Newton (32), der in der Netflix-Serie Baileys jüngeren Bruder Colin Bridgerton spielt, scherzte in einem Interview: „Ich meine, ich sage nur so viel – ich glaube, das liegt in der Familie.“ Die engen Bande innerhalb der Cast-Mitglieder wurden erneut deutlich, als Luke erwähnte, wie oft sie sich über Jonathans Erfolge freuen und ihn dafür beglückwünschen.

Der 37-jährige Jonathan hat eine beeindruckende Karriere vorzuweisen, die 2020 mit seiner Hauptrolle in Bridgerton so richtig Fahrt aufnahm. Besonders Staffel zwei, in der er als Viscount Anthony Bridgerton das Zentrum einer dramatischen Liebesgeschichte bildete, hat ihm viel Aufmerksamkeit beschert. Neben dieser Netflix-Erfolgsgeschichte hat Jonathan auch in anderen Großprojekten wie Jurassic Park und dem Musical Wicked mitgewirkt. Am 29. Januar kehrt der Schauspieler mit der vierten Staffel der beliebten Serie zurück. Der Fokus liegt dabei auf der Liebesgeschichte von Benedict, gespielt von Luke Thompson (37), und Sophie, dargestellt von Yerin Ha (30).

Privat gibt sich Jonathan eher bescheiden, wie er einst in einem Interview erzählte: „Ich hatte das Radio als Wecker gestellt, und eines Morgens ertönte die Meldung: ‚Hier sind die Nachrichten um 7 Uhr. Aber bevor wir loslegen, können wir noch über Jonathan Bailey sprechen?‘ Es fühlte sich surreal an." Trotz seines Erfolgs zeigt er sich dankbar, Teil von Bridgerton zu sein, das er als eine Geschichte beschreibt, die viele Facetten der Liebe beleuchtet. Besonders schätzt er es, seine Serien-Familie jedes Jahr wiederzusehen und Teil der emotional mitreißenden Liebesgeschichten zu sein, die die Serie erzählt.

Getty Images Jonathan Bailey bei einem Omega-Event in Sydney

Getty Images Der "Bridgerton"-Cast bei der Weltpremiere der zweiten Staffel im März 2022

Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan, Juni 2024

Getty Images Yerin Ha und Luke Thompson 2026