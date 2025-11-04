Jonathan Bailey wurde zum "Sexiest Man Alive" ernannt

Jonathan Bailey (37) hat es geschafft: Der Bridgerton-Liebling trägt seit heute offiziell den Titel "Sexiest Man Alive" – verkündet vom Magazin People, das den Schauspieler mit einem Cover ehrt und damit die 40. Ausgabe seiner legendären Reihe feiert. Präsentiert wurde die Auszeichnung am Abend in New York, wo Jonathan bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" auftrat, das Heft auf der Bühne signierte und mit Gastgeber Jimmy über den Moment sprach. Die Nachricht machte sofort die Runde: In sozialen Netzwerken überschlug sich die Begeisterung, während die US-Show den Triumph mit großem Applaus untermalte. Ein Abend ganz im Zeichen des britischen Stars, der nun endgültig im globalen Rampenlicht steht.

Bei Fallon zeigte sich Jonathan gelöst und dankbar. "Es ist eine Ehre meines Lebens, wirklich", sagte er in der Sendung, ehe er lachend ergänzte: "Und ich will sagen, Jimmy, danke, dass du es abgelehnt hast, damit ich hier sein kann." Weiter erklärte der Wicked-Darsteller: "Ich bin irgendwie begeistert, dass das Magazin People jemanden eingeladen hat, diese Ehre jemandem zu verleihen, der den Wert eines sexy Mannes wirklich zu schätzen weiß." Parallel feierten Fans auf X die Wahl: "Jonathan Bailey hat gerade die globale Temperatur angehoben… sorry, not sorry", schrieb eine Nutzerin. Andere jubelten: "Endlich haben sie jemanden gewählt, der WIRKLICH sexy ist." Viele sprachen von einer richtigen Entscheidung – ein klarer Tenor, der den frisch gekürten Preisträger durch die Nacht trug.

Für den Schauspieler, der mit "Bridgerton" weltweit Herzen eroberte, markiert der Titel einen glänzenden Meilenstein seiner ohnehin rasant verlaufenden Karriere. Sein Charme, gepaart mit schauspielerischem Talent, hat ihm nicht nur Fans aus der ganzen Welt eingebracht, sondern auch seinen Status als führender Darsteller in der Unterhaltungswelt gefestigt. Privat schätzt er jedoch die stillen Momente abseits des Rampenlichts und gilt als jemand, der seine Wurzeln nie aus den Augen verliert. Die Auszeichnung als "Sexiest Man Alive" mag ein Glanzstück in seiner Karriere sein, doch für seine Fans bleibt er vor allem der sympathische und bodenständige Star mit dem unwiderstehlichen Lächeln.

Getty Images Jonathan Bailey während der London Fashion Week 2025

Getty Images Jonathan Bailey, Schauspieler

Getty Images Jonathan Bailey bei der Time100 Next in New York City am 30. Oktober 2025