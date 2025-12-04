Gewusst? In dieser Actionserie spielte Jonathan Bailey mit

Viele Fans kennen Jonathan Bailey (37) durch die Netflix-Erfolgsserie Bridgerton oder seine Rolle im Musicalfilm Wicked. Doch schon vor seinem internationalen Durchbruch feierte der Schauspieler kleinere Erfolge – unter anderem als Teil einer britischen Abenteuerserie. In der 2016 veröffentlichten Show "Hooten & The Lady" spielte er Edward, den Verlobten der Hauptfigur Lady Alexandra Lindo-Parker. Während sie durch die Welt reist, um legendäre Schätze wie verlorene Fabergé-Eier oder mysteriöse Artefakte zu finden, bleibt Edward zu Hause. Die achtteilige Serie verbindet Spannung, Humor und exotische Schauplätze und ist auf Disney+ verfügbar.

In "Hooten & The Lady" geht es um die Zusammenarbeit zwischen der Museumskuratorin Lady Alexandra, gespielt von Ophelia Lovibond, und dem abenteuerlustigen Hooten, dargestellt von Michael Landes. Gemeinsam zieht das ungleiche Duo durch den Amazonas, die verschneiten Landschaften Russlands und andere aufregende Orte auf der Suche nach Schatzkarten und verschollenen Reliquien. Die Serie, die damals auf Sky1 begann und später auf dem US-Sender The CW lief, spielt bewusst mit Genre-Klischees und bringt dadurch eine leichte, retro-inspirierte Unterhaltung. Trotz ihres frühen Endes nach nur einer Staffel wird die Geschichte komplett erzählt.

Für Jonathan war die Rolle des Edward eine Gelegenheit, eine andere Seite seines schauspielerischen Talents zu zeigen. Im Vergleich zu seinen späteren Erfolgen, in denen er starke und charismatische Hauptfiguren verkörpert, zeigt er sich hier als gutherziger, aber leicht überforderter Charakter im Hintergrund – eine Facette, die seine Fans heute überraschen könnte. Privat teilt der Brite gelegentlich Einblicke in sein Leben, bleibt aber oft zurückhaltend. Seine Reise vom Benjamin in "Hooten & The Lady" bis hin zu seinen gefeierten Auftritten in "Bridgerton" und "Wicked" ist ein Beleg für seine vielseitige Karriere.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Jonathan Bailey, Schauspieler

Anzeige Anzeige

IMAGO / TheNews2 Jonathan Bailey, November 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Jonathan Bailey, November 2025