Nicolas Cage zog sich selbst Zähne für Kriegsfilm

Nicolas Cage (62) ist schon früh an seine Grenzen gegangen: Mit Anfang 20 zog sich der spätere Actionstar für den Antikriegsfilm "Birdy" tatsächlich eigene Milchzähne – ohne Betäubung und nur für die Rolle des Soldaten Al Columbato. In einem Video-Interview mit Vanity Fair blickt Nicolas jetzt auf diese extreme Phase seiner Karriere zurück und erklärt, wie es dazu kam. Der Schauspieler berichtet darin, dass die drastische Zahn-Aktion noch Folgen für ein ganz anderes Projekt hatte: In der romantischen Komödie "Mondsüchtig" von 1987, in der er gemeinsam mit Sängerin und Schauspielerin Cher vor der Kamera stand, ist die Zahnlücke deutlich zu sehen – obwohl sie ursprünglich gar nicht zur Figur gehörte.

In dem Gespräch schaut sich Nicolas Szenen aus seinen bekanntesten Filmen an – darunter auch einen Ausschnitt aus "Mondsüchtig". Dort fällt ihm die Lücke im Oberkiefer sofort wieder ins Auge. Der Hollywoodstar erklärt: "Also, was passiert ist, ich hatte Milchzähne. Ich habe einen Film gemacht namens 'Birdy' und ich entschied mich, meine Milchzähne für diese Figur, Al Columbato, zu ziehen und dann sind sie nicht so schnell nachgewachsen, sodass ihr bei 'Mondsüchtig' noch die Zahnlücke seht." Für "Birdy", der 1984 unter der Regie von Alan Parker erschien und auf dem Roman von William Wharton basiert, wollte Nicolas den körperlich gezeichneten Kriegsheimkehrer so glaubhaft wie möglich verkörpern. Neben den Zähnen bereitete er sich laut SlashFilm noch radikaler vor: Er ließ eine Kopfbandage anlegen und trug sie ganze fünf Wochen lang – sogar nachts legte er sie nicht ab.

Nicolas wollte nach eigenen Worten spüren, wie es ist, wenn Menschen auf einen kriegsversehrten Veteranen reagieren, und so die ablehnenden Blicke und das Außenseitertum nachvollziehen. Privat ist der Hollywoodstar bekannt dafür, sich immer wieder vollkommen in seine Figuren zu stürzen. Auch abseits der Sets sorgt er mit seiner intensiven Art, seiner Vorliebe für ungewöhnliche Projekte und seinem manchmal exzentrischen Auftreten seit Jahrzehnten für Gesprächsstoff – eine Leidenschaft für extreme Rollenentscheidungen scheint sich dabei wie ein roter Faden durch seine Karriere zu ziehen.

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Getty Images Nicolas Cage bei den 52. Saturn Awards im Hilton Universal City Hotel in Kalifornien

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Imago Filmszene aus "Birdy" (1984) mit Nicolas Cage

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Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler