Kein guter Papa: Ariel teilt gegen Ex Giuliano Hedinger aus

Ariel nimmt erneut kein Blatt vor den Mund und erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex Giuliano Lorenzo Hediger. In einer Instagram-Story wirft die Reality-TV-Bekanntheit dem Tattooliebhaber vor, dass er seine Rolle als Vater der gemeinsamen Tochter Ileyna vernachlässigen würde. Giuliano stelle sich online zwar als liebevoller Vater dar, doch laut Ariel sei die Realität eine ganz andere. "Er postet regelmäßig Videos, die nicht aktuell sind, damit die Leute meinen, er ist bei unserer Tochter. Was nicht so ist", erklärte die Schweizerin.

Wie Ariel weiter schildert, hätte Giuliano zuletzt die Möglichkeit gehabt, ein Papa-Wochenende zu verbringen. Doch er habe der kleinen Ileyna ein Wiedersehen verwehrt, um stattdessen zu feiern. In ihrer Story berichtet Ariel aus ihrer Frustration heraus: "Er ist immer noch genau gleich wie am Anfang. Er hat sich nicht gebessert." Besonders bedauerlich findet Ariel, dass ihre Tochter mittlerweile bei Giuliano fremdelt. Sie betont, dass sie keinen Wert darauf lege, was Giuliano mit anderen – wie etwa seinem angeblichen Freund Jannik Kontalis (29) – mache, stellt aber klar: "Er ist alles andere als ein guter Papa."

Aktuell verbringt Giuliano viel Zeit mit seinem TV-Kollegen Jannik Kontalis und flog sogar mit ihm zu seinem Flirt Bill Kaulitz (35) nach Los Angeles. Laut Ariel ist die Romanze allerdings nur eine ausgeklügelte PR-Strategie – ausgedacht von Jannik und Giuliano: "Da ist nicht Bill Kaulitz im Spiel. Der ist einfach gut, gerade für Aufmerksamkeit. Sondern Giuliano und Jannik sind die zwei eigentlich, die den Plan zusammen machen. Und das nicht nur freundschaftlich."

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Ex Ariel und der gemeinsamen Tochter, Juni 2025

Instagram / _ariel__61 Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger im Jahr 2024

Instagram / thecandycrash Jannik Kontalis, Bill Kaulitz, Giuliano Lorenzo Hediger und weitere Promis auf Bills Poolparty in LA