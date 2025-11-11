Vanessa Borck verzaubert an Karneval als sexy Prinzessin

Nach Halloween kann die Karnevalszeit beginnen und Deutschlands Influencer präsentieren ihren Followern ab jetzt fleißig ihre Kostüme. So auch Vanessa Borck (29), besser bekannt als nessiontour. Sie hat sich trotz der Kälte in etwas besonders Zauberhaftes und vor allem Heißes geschmissen. Bei Instagram zeigt sie sich in einem Reel in einem bauchfreien, roten Top, behangen mit funkelnden Pailletten und goldenen Applikationen. Dazu schmückt sie sich mit jeder Menge Kettchen, einer feinen Tiara und Oberarmreifen. "Mein Karnevalsoutfit. Prinzessin Jasmin im roten Outfit", verrät die ehemalige Princess Charming ihrer Community. Diese hat die Disney-Prinzessin direkt erkannt und feiert Nessi für ihren gewagten Look.

Gefeiert hat Vanessa Karneval offenbar mit einer guten Freundin. Aber vielleicht ist die Influencerin auch für den einen oder anderen Flirt offen. Aktuell ist sie nämlich Single. Als Protagonistin in der Datingshow "Princess Charming" versuchte sie zwar vor einigen Monaten, die große Liebe im TV zu finden, daraus wurde aber nichts. Nessi brach die Show ab, nachdem ihre Favoritin sich entschieden hatte, vorzeitig abzureisen. Nach der Sendung kam sie einer Kandidatin aber doch noch ein wenig näher. In einem Q&A plauderte die 29-Jährige aus, sich mit der Anwärterin Kimberly Simmler getroffen zu haben: "Wir haben danach noch mal ganz viel geredet miteinander und wir hatten uns auch noch einmal geküsst in einem Partykontext." Ernste Gefühle waren dabei wohl aber nicht im Spiel.

Stattdessen scheint Nessis Fokus auf ihrer kleinen Tochter Olivia zu liegen. Erst vor wenigen Tagen erinnerte sie sich an die emotionale Reise ihrer Schwangerschaft. Die Zeit war für die junge Mutter alles andere als einfach, denn noch vor der Geburt des Mädchens erlitt ihre Ex-Frau Ina Borck (29) einen schweren Schlaganfall. "Meine Schwangerschaft war die prägendste Zeit meines Lebens", meinte Nessi in dem Post ehrlich. Aber auch wenn die Umstände schwierig waren, empfand sie die Schwangerschaft als schöne Zeit. "Ich habe meinen Körper jede Sekunde geliebt, egal, wie viel ich zugenommen habe", betonte sie.

Instagram / nessiontour Vanessa Borck im November 2025

RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, die neue "Princess Charming"

Instagram / nessiontour Vanessa Borck, Influencerin