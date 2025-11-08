Vanessa Borck bewegt ihre Fans mit Schwangerschaftsrückblick

Vanessa Borck (29) teilte auf Instagram sehr persönliche Erinnerungen an ihre Schwangerschaft – und bewegt damit ihre Community sichtlich. In einem Beitrag blickt der Social-Media-Star auf die Monate vor der Geburt von Töchterchen Livi zurück, spricht über Glücksmomente, Zweifel und große Stärke – und zeigt dazu eine Serie von Bildern, die viel bedeuten. "Meine Schwangerschaft war die prägendste Zeit meines Lebens", schrieb die Princess Charming-Protagonistin. Sie erzählte, wie sie Kommentare zur Bauchgröße begleiteten, wie Termine bei ihrer Frauenärztin Halt gaben und wie Fotoshootings zu kleinen Etappen wurden. Die Fans feiern ihre Worte und Fotos. In der Kommentarspalte heißt es unter anderem: "Du bist das Beste, was Livi passieren konnte und dazu eine wahnsinnig süße, hübsche Mama."

In ihrer Aufzählung führte Vanessa durch die schöne, aber auch schwere Zeit, wie durch ein Tagebuch. "Alle meinten, mein Bauch wäre zu klein für die SSW", erinnerte sie sich und ergänzte: "Ich fand ihn aber sehr groß und schön." Der Blick auf den eigenen Körper ist heute liebevoll: "Ich habe meinen Körper jede Sekunde geliebt, egal wie viel ich zugenommen habe." Ihren Social-Media-Post schloss Vanessa mit einem Foto ab, auf dem sie die kleine Livi als Baby im Arm trägt. Dazu schrieb sie die rührenden Worte: "Sie hat mich gerettet."

Vanessa wurde als Influencer-Duo Coupleontour an der Seite ihrer Ex Ina Borck (29) bekannt. Damals erlitt Ina noch vor der Geburt von Livi einen Schlaganfall. Im September 2024 folgte dann ein gemeinsames Trennungsvideo. Inzwischen fasste Nessi im Reality-TV Fuß: Sie war die diesjährige Protagonistin von Princess Charming. Obwohl sie ihre Reise in der Datingshow vorzeitig beendet hatte, zeigt sich Vanessa gegenüber neuen TV-Abenteuern offen. In einer Fragerunde behauptete sie: "Ich bin auf jeden Fall bereit dafür" – und meinte damit ein mögliches Engagement in einer anderen Datingshow wie Die Bachelorette. Ina hat mittlerweile hingegen einen neuen Partner.

