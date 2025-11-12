Arzt äußert sich: Hat sich Davina Geiss Brüste vergrößert?

Davina Shakira Geiss (22) hat mit einem aktuellen Instagram-Posting aus Dubai für Aufsehen gesorgt. Die älteste Tochter von Robert (61) und Carmen Geiss (60) präsentierte sich in einem roten Bikini mit passendem Rock, ergänzt durch eine auffällige Sonnenbrille und eine Halskette mit dem Buchstaben "D". Über 50.000 Likes sprechen für die Begeisterung ihrer Fans – doch das Hauptgesprächsthema bleibt ihre Oberweite, die deutlich größer erscheint als noch vor wenigen Monaten. Unter ihren Bildern schwelgen Follower in Spekulationen darüber, ob sie einer Brust-OP unterzogen wurde oder lediglich Bildbearbeitung im Spiel ist.

Während sich die 22-Jährige selbst bisher strikt in Schweigen hüllt, hat der Zürcher Schönheitschirurg Dr. Jürg Häcki den Bildern gegenüber 20 Minuten eine klare Diagnose gegeben. Seiner Ansicht nach hat die Die Geissens-Bekanntheit sich mit höchster Wahrscheinlichkeit im September 2025 einer Brustvergrößerung unterzogen. Der Experte beschreibt die typischen Merkmale frisch eingesetzter Implantate, wie markant hoch sitzende Rundungen, die sich bei Davinas aktuellen Bildern gut erkennen ließen. Eine Veränderung in der Präsentation ihres Dekolletés sei ebenfalls auffällig, da sie dieses früher eher weniger betonte.

In den letzten Monaten machte die Familie vor allem mit ganz anderen Themen Schlagzeilen. Nach einem schweren Sturz litt Carmen plötzlich unter heftigen Kopfschmerzen und Schwindel. Zunächst ignorierte sie die Symptome. "Ich dachte aber, das geht schon vorbei", verriet die Millionärsgattin gegenüber Bild. Davina reagierte besorgt und nutzte sogar ChatGPT, um die Beschwerden der Mutter zu analysieren. Die Künstliche Intelligenz schlug als mögliche Diagnose ein Hämatom am Gehirn vor – eine Annahme, die sich schließlich im Krankenhaus bestätigte. Dank einer schnellen Operation an der LMU München konnte Carmen gerettet werden.

Instagram / davinageiss Davina Geiss, November 2025

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Juli 2025

Imago Carmen Geiss, Unternehmerin