Erste Beauty-OP: Davina Geiss ließ sich die Nase operieren

Davina Shakira Geiss (22) hat sich ihre Nase operieren lassen – und das mit 21 Jahren zum ersten Mal. Der Eingriff fand in Lörrach in der Klinik von Dr. Dr. Andreas Dorow statt, wohin sie gemeinsam mit Mama Carmen Geiss (60) und Schwester Shania (21) reiste. Der Termin blieb vorerst ein Familiengeheimnis: Papa Robert (61) wusste zunächst nichts davon. Zu sehen ist das Ergebnis schon jetzt, denn Davina zeigt ihre neue, schmalere Nasenspitze selbstbewusst auf Instagram. Die Operation verlief ohne Komplikationen und wurde in der Reality-Doku "Davina & Shania – We love Monaco" auf RTLZWEI begleitet.

Hinter der Entscheidung stand nicht nur der Wunsch nach einem feineren Profil. Davina hatte Probleme mit der Atmung, eine schiefe Nasenscheidewand sollte korrigiert werden. "Ich habe mir das mit der OP richtig überlegt und habe auch die Risiken gecheckt", erklärt sie in der Sendung. Kurz vor der OP war die Aufregung groß, vor allem die Vollnarkose bereitete ihr Sorgen. Carmen blieb an ihrer Seite. Nach dem erfolgreichen Eingriff ist der Unterschied sichtbar: Nasenspitze und -flügel wirken zarter, zugleich kann sie endlich besser Luft holen. Für Carmen schloss sich ein Kreis – auch sie ließ sich vor Jahrzehnten die Nase richten.

Privat zeigt die Influencerin ihren Look gerne offen und ohne große Geheimnisse. Zuletzt sorgte die Millionärstochter mit Urlaubsfotos und stylischen Strand-Outfits für Gesprächsstoff, was in den Kommentaren oft zu lebhaften Debatten über Beauty-Veränderungen führt. In ihrem Umfeld gilt Davina als jemand, der Entscheidungen lange abwägt und sich eng mit ihrer Familie abstimmt. Die Nähe zu Carmen und Shania zieht sich wie ein roter Faden durch ihren Alltag, von spontanen Trips bis zu gemeinsamen TV-Drehs.

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina Geiss, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina Geiss, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Juli 2025