Erste Fotos: "The Night Manager" ist nach neun Jahren zurück

2016 war "The Night Manager" ein Fest für alle Thriller-Fans. Doch nach einer Staffel gab es erst mal kein Wiedersehen. Das ändert sich jetzt, denn neun Jahre später wird eine weitere Staffel produziert. Angekündigt wurden die neuen Folgen schon vor zwei Jahren, aber jetzt wird es ernst, denn Vanity Fair präsentiert nicht nur Details zur Handlung, sondern auch die ersten Fotos. Die machen deutlich, dass es ein Wiedersehen mit Tom Hiddleston (44) als Geheimagent Jonathan Pine und Olivia Colman (51) als MI6-Leiterin Angela Burr gibt. Neu im Cast sind "Daisy Jones & The Six"-Darstellerin Camila Morrone (28) und Diego Calva, bekannt aus "Babylon".

Die Handlung spielt sich einige Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel "The Night Manager" ab. Jonathan leitet unter dem Decknamen Alex Goodwin eine spezielle Überwachungsabteilung des MI6. Er ist zur Ruhe gekommen und führt ein unauffälliges Leben in der britischen Hauptstadt London. Doch dieses ruhige Leben wird auf den Kopf gestellt, als das Team durch Zufall einen Söldner entdeckt, der bekannt für seinen Umgang mit einem ominösen Waffenhändler ist. Jonathan geht dem nach und gerät mit dem kolumbianischen Geschäftsmann Teddy Dos Santos aneinander. Sein Plan, dem Waffenhandel Einhalt zu gebieten, führt Jonathan schließlich nach Kolumbien, wo er zusammen mit der Unternehmerin Roxana Bolaños eine gefährliche Verschwörung aufdeckt.

Einen Starttermin hat die neue Staffel "The Night Manager" noch nicht, aber für die Fans gibt es gute Neuigkeiten: Mit der zweiten Staffel bestellte Prime Video auch gleich eine dritte. Ein Release kann etwa Mitte 2026 erwartet werden. Die Fortsetzung ist nur allzu nachvollziehbar, denn die ersten Folgen "The Night Manager" begeisterten das Publikum. Die Spionage-Serie wurde mehrfach für wichtige Preise nominiert, darunter die Emmy Awards. Tom, Olivia und ihr Co-Star Hugh Laurie (66) wurden zudem bei den Golden Globes 2017 in den Kategorien "Bester Hauptdarsteller", "Beste Nebendarstellerin" und "Bester Nebendarsteller" ausgezeichnet.

Amazon MGM Studios Tom Hiddleston in der zweiten Staffel "The Night Manager"

Getty Images Camila Morrone, Schauspielerin

Getty Images Olivia Colman, Schauspielerin

