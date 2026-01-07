Noah Schnapp wünschte sich diese Szene in "Stranger Things"

Noah Schnapp (21) hat im Gespräch mit People verraten, dass er für das große Finale von Stranger Things noch eine wichtige Ergänzung wollte – und sie auch bekam. Der Schauspieler, der seit Staffel eins Will Byers spielt, spürte nach der vorletzten Episode, in der Will sich gegenüber Familie und Freunden outet, noch offene Fragen zwischen Will und seinem besten Freund Mike Wheeler, gespielt von Finn Wolfhard (23). Also wandte er sich an die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer (41) und bat um eine zusätzliche Szene, die schließlich in das Finale aufgenommen wurde. Die kurze, aber emotionale Aussprache ereignet sich, als die Clique auf einen Funkturm klettert – mitten im Nervenkitzel, aber mit leisen Tönen.

In dieser neu eingefügten Sequenz entschuldigt sich Mike bei Will für mangelnde Unterstützung und Selbstbezogenheit. Will antwortet versöhnlich: Es habe so passieren müssen, er habe seinen eigenen Weg finden müssen. Beide bekräftigen danach, "beste Freunde" zu bleiben – ein klares Signal, dass Wills Gefühlsgeständnis ihre Verbindung nicht zerstört. Noah schildert, dass ihm die Vertrauensbasis mit den "Duffer Brothers" viel bedeutet: "Falls etwas nicht klappt oder sich nicht richtig anfühlt, kannst du mit ihnen sprechen und sie werden daran mit dir arbeiten," sagte er gegenüber People. Zuvor hatte er bereits die Coming-out-Szene als nervenaufreibend, aber "perfekt" beschrieben: Er habe das Drehbuch gelesen und geweint, erzählte er.

Abseits der Plotpunkte klingt durch, wie sehr die Arbeit am Set von Zusammenhalt geprägt war. Noah erzählte, die Kolleginnen und Kollegen hätten ihn bei der nächtlichen Drehphase der Coming-out-Sequenz in Ruhe gelassen, ihm Raum gegeben und aufmerksam zugehört. Der Cast, der seit Jahren gemeinsam erwachsen wird, zeigte sich geduldig und unterstützend, während Noah sich auf den emotionalen Monolog vorbereitete. Diese Vertrautheit spiegelt sich auch in der finalen Aussprache zwischen Will und Mike wider: ein Moment der Freundschaft, getragen von Rücksicht, der aus Sicht des Schauspielers Wills Reise schließt und den Fans einen ruhigen, menschlichen Abschluss schenkt.

Getty Images Noah Schnapp bei der UK-Sondervorführung von "Stranger Things 5" in London

Courtesy of Netflix Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Noah Schnapp in "Stranger Things"

Getty Images Noah Schnapp in New York, Dezember 2025