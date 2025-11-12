Trotz Gerüchten: Kylie Jenner und Timothée sind "verliebt"

Die Gerüchteküche brodelt: Haben sich Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (29) getrennt oder nicht? Spekulationen um eine Beziehungskrise kamen auf, als Timothée bei der Fete zum 70. Geburtstag von Kris Jenner (70) am 9. November mit Abwesenheit glänzte. Doch wie Insider nun gegenüber dem Magazin People bestätigten, war der Schauspieler lediglich aufgrund der Dreharbeiten zum dritten Teil von Dune verhindert. Obwohl Timothée derzeit in Europa arbeitet, sei das Paar weiter glücklich liiert und mache regelmäßig Pläne, sich zu sehen. "Es läuft großartig zwischen ihnen", verriet die Quelle. "Das Paar ist bemüht, sich alle paar Wochen zu sehen. Er hat ein paar Tage frei für die Feiertage, also schmieden sie Pläne."

Trotz der räumlichen Entfernung bemühen sich Kylie und Timothée, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten. Während er im Sommer in Budapest am Set von "Dune" war, flog Kylie für ein paar gemeinsame Tage zu ihm. Auch New York City und London waren in den letzten Monaten Schauplätze romantischer Treffen. Zuletzt zeigten sie sich Anfang Oktober gemeinsam bei einem Yankees-Spiel in New York. Kylie hatte kurz zuvor Timothée bei der Premiere seines Films "Marty Supreme" beim New York Film Festival unterstützt und ihn auch zur anschließenden Afterparty begleitet. "Sie sind wirklich verliebt", schwärmte eine weitere Quelle im Gespräch mit People. Ein Beobachter berichtete, die beiden hätten dabei einen "glücklichen" Eindruck gemacht. Er betonte, dass sie "eine starke Beziehung haben".

Bereits in der Vergangenheit gab es Stimmen, die ein mögliches Ungleichgewicht in der Beziehung des Paares thematisierten. Besonders Kylies Engagement bei Timothées öffentlichen Auftritten fiel dabei ins Auge. Fans und Experten bemerkten, dass der Schauspieler umgekehrt deutlich zurückhaltender war, wenn es um Unterstützung für Projekte der Unternehmerin ging. "Beziehungen werden hässlich, wenn eine Partei mehr liebt und mehr will als die andere", erklärte die Traumatherapeutin Audrey Hope gegenüber Daily Mail. Dennoch scheint das Paar, das bereits seit 2023 liiert ist, die Herausforderungen ihrer vollen Terminkalender mittlerweile besser zu meistern und ihre Verbindung aktiver zu pflegen. Wie ein Insider nahelegte: Trotz des Trubels und der Gerüchte sei bei Kylie und Timothée alles bestens.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrer Tochter Kylie

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025

