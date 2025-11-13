Gelungene Nasen-OP: Sarah Liebich teilt Vorher-Nachher-Foto

Sarah Liebich, bekannt aus Temptation Island, hat sich einer Nasen-OP unterzogen und teilte auf Instagram nun ihre ersten Eindrücke nach dem Eingriff. In einem Video spricht sie offen über ihre Gefühle: "Tag 1 meiner Nasen-OP: Ich war aufgeregt, aber so, so glücklich mit meiner Entscheidung." Dabei betont sie, dass sie sich trotz des frischen Eingriffs erstaunlich wohlfühlt. Ihre Begeisterung ist deutlich: "Ich kann’s selbst kaum glauben, wie gut es mir geht. Und ja: Ich würde es jederzeit wieder genauso machen", so der Realitystar.

Neben ihrem persönlichen Glück stellt Sarah jedoch auch die gesundheitlichen Vorteile der Behandlung in den Fokus. Der Eingriff habe nicht nur ästhetische, sondern auch medizinische Aspekte für sie gehabt. Von der Betreuung durch das medizinische Team zeigt sich der Social-Media-Star begeistert: "Ich bin so unglaublich zufrieden mit der Betreuung." Trotz der positiven Eindrücke räumt sie ein, dass die Erholung nicht spurlos an ihr vorbeigeht: "Habe kaum Schmerzen, aber bin extrem platt", lässt sie ihre Follower wissen. Unterstützt wurde die Ex von Nico Legat (27) dabei von TV-Kollegin Laura Peuker (25) und ihrem Freund Meik, der sich liebevoll an ihrer Seite zeigt und sie umarmt.

Erst im Juni machte Sarah ihre neue Beziehung öffentlich. Gegenüber Promiflash gab die Influencerin damals preis: "Tatsächlich haben wir uns über eine Dating-App kennengelernt, hätte ich ja niemals gedacht." Das erste Treffen ließ zwar einige Wochen auf sich warten, doch dann habe es zwischen den beiden richtig gefunkt. Seit dem 1. Juni sind sie offiziell ein Paar. Dass ihre Liebe heute so stark ist, war anfänglich jedoch nicht absehbar. "Die Luft war für mich fast schon raus, dass es am Ende noch so funkt, haben wir beide nicht gedacht", verriet die Social-Media-Bekanntheit.

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, Realitystar

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebichs Nase vor und nach der OP, November 2025

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich und ihr Freund Meik Kühnel , November 2025