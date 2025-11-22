Dank Nasen-OP: Sarah Liebich liebt endlich ihr Seitenprofil

Sarah Liebich strahlt vor Glück. Grund dafür ist die gelungene Operation ihrer Nase und das Ergebnis, das sie nun stolz in einer Reihe an Fotos und Videos mit ihren Fans und Followern auf Instagram teilt. Während sie auf den meisten Schnappschüssen seitlich posiert, zeigt sie in zwei Aufnahmen den direkten Vorher-Nachher-Vergleich. Ihr Nasenrücken ist sichtlich flacher. Zehn Tage ist der Eingriff gerade einmal her, weswegen auch noch eine Schwellung zu erkennen sei. Nichtsdestotrotz ist sie jetzt schon vollends zufrieden.

"Endlich liebe ich mein Seitenprofil. [...] Mein Profil von der Seite? Ich kann's nicht anders sagen... ich bin jetzt schon richtig, richtig glücklich damit", schwärmt die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin. Wie aus einem Chat hervorgeht, den sie ebenfalls im Netz teilte, ist Sarah überglücklich, dass sie sich endlich ihren Traum verwirklicht hat. Sie habe sich anscheinend immer eine solche vermeintliche Optimierung ihrer Nase gewünscht. Sarahs Gesprächspartner ist stolz auf sie.

Stolz ist allem Anschein nach auch Sarahs beste Freundin Laura Peuker (25). Die Turnerin brachte in der Kommentarspalte des Beitrags ihre Begeisterung über die veränderte Nase zum Ausdruck. "Komme immer noch nicht drauf klar. Ist jetzt schon so geil", freut sie sich für und mit ihrer Liebsten. Ebenso gefällt Chiara Antonella (28), was sie sieht. "Wow, megaschönes Ergebnis", schreibt die Love Island-Bekanntheit.

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich im November 2025

Instagram / sarahxliebich Vorher-Nachher-Vergleich von Sarah Liebich

Instagram / sarahxliebich Reality-TV-Bekanntheit Sarah Liebich