"Maske fällt": Michael Klotz droht, über Edda auszupacken

Im Netz knallt es zwischen Michael Klotz und Edda Pilz: Der Realitystar richtet sich auf Instagram mit einer scharfen Botschaft an seine Partnerin, mit der er derzeit im Sommerhaus der Stars zu sehen ist. Offiziell sind die beiden noch ein Paar, doch die Fronten wirken verhärtet. Michael attackiert Edda öffentlich und fordert sie heraus, nachdem sie sich bereits mehrfach über die Probleme der Beziehung geäußert hatte: "Deine ganzen Storys und dein Opfergetue sind zu viel. Ich habe dir mehrmals gesagt: Krieg dich in den Griff. Jetzt soll ich Angst haben? Wenn du auspackst? Bitte pack aus! Bitte! Dann packe ich auch aus." Er betont, dass er "so viele Sachen" habe, die er "exposen" könnte. Auch wenn er in seiner Story Eddas Namen nicht verwendet, dürfte jedem bewusst sein, dass sich Michaels Ansage an die Influencerin richtet.

Hintergrund der Eskalation: Edda deutet auf Social Media seit Wochen an, wie verletzt sie sich in der Beziehung fühlt und erhebt den Vorwurf, dass sie in der Beziehung psychische Gewalt erlebt hat. Michael hatte dazu bisher weitgehend geschwiegen, jetzt kontert er ausführlich und kündigt an, Material zu besitzen, das Edda in ein anderes Licht rücken solle. "Dieses Video hier zeigt ganz klar, wie du wirklich bist", behauptet er und spricht von "grenzüberschreitenden Worten". Er berichtet außerdem, er habe "Hausaufgaben" gemacht und sei von früheren Bekannten der Netz-Bekanntheit kontaktiert worden, die "bereit sind, mit mir vor der Kamera zu sprechen". Zugleich betont er, er wolle keinen öffentlichen Rosenkrieg, knüpft seine Ruhe aber an eine Bedingung: Wenn Edda weiter "Hetze" betreibe, werde er reden. Die Spannungen spiegeln sich seit Wochen im Sommerhaus wider, wo die beiden zwar zusammen antreten, Vertrauen und Einigkeit aber kaum zu sehen sind. "Deine Maske fällt so tief, du wirst sie nie wieder aufheben können", lauten Michaels abschließende Worte.

Vor rund einer Woche sorgte Edda auf TikTok für weitere Spekulationen um den Beziehungsstatus mit Michael. Während eines Livestreams aus einem Hotelzimmer war im Hintergrund eine Männerstimme zu hören. Auf wiederholte Fragen der Fans, ob es sich dabei um Michael handele, reagierte die Influencerin deutlich: "Nein, das ist natürlich nicht Micha." Mit einem sarkastischen Unterton legte sie nach: "Wir machen jetzt nach dem, was in Folge sieben passiert ist, einen romantischen Urlaub zusammen, klar." Sie forderte ihre Zuschauer auf, sich diese absurde Vorstellung vorzustellen und zeigte damit unverhohlen, wie abwegig sie eine Versöhnung mit dem Realitystar finde. Erst am Ende des Streams stellte sie schließlich klar, dass es sich bei dem Begleiter lediglich um ihren Vater handelte.

Anzeige Anzeige

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz