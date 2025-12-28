Meghan Trainors neues Album: Diese zwei Gäste singen mit

Meghan Trainor (32) macht ihre neue Musik zur Familienangelegenheit: Die Sängerin hat verraten, dass ihre Söhne Riley und Barry auf ihrem kommenden Album "Toy With Me" zu hören sein werden. In einem Gespräch mit Extra erklärte Meghan, dass die beiden auf dem Song "Little One" ihr Gesangsdebüt feiern. Der Track ist als sanftes Schlaflied gedacht und endet mit einer Botschaft der Kinder an ihre Mutter. Das Album erscheint im April, enthüllt wurde die süße Überraschung im Rahmen der Promo zu Meghans neuer Single "Still Don’t Care". Mit im Boot ist natürlich auch Ehemann Daryl Sabara (33), mit dem sie die zwei Jungs großzieht.

Mehr als nur Musik: Meghan wagt parallel den Sprung vor die TV-Kamera. Sie schließt sich dem Cast von "The Beauty" an, einer neuen Serie von Produzent Ryan Murphy (60) für FX. Während die Albumveröffentlichung 2026 weitere Highlights bereithält, plant die Grammy-Gewinnerin bereits den Sommer: Ab Juni 2026 geht sie mit "The Get In Girl Tour" auf große Reise. Für Fans bedeutet das Doppelpack aus neuem Sound und Live-Termin eine prall gefüllte Pop-Saison, in der es vom Studio bis zur Bühne persönlich wird. Besonders "Little One" dürfte dabei zum emotionalen Herzstück des Projekts avancieren.

Privat stellt Meghan die Familie in den Mittelpunkt – und das hört man. Die Musikerin spricht oft darüber, wie sehr sie die Zeit mit ihren Kindern genießt. Riley und Barry sind regelmäßig in ihren Social-Media-Clips zu sehen, in denen der Alltag zwischen Kuscheleinheiten, Spielzeugchaos und Studio-Momenten festgehalten wird. Daryl, der vielen aus den "Spy Kids"-Filmen bekannt ist, begleitet die Projekte seiner Frau meist aus nächster Nähe. Wenn Meghan von ihrem Zuhause erzählt, fallen Worte wie "Team" und "Geborgenheit". Genau diese Wärme spiegelt sich nun in "Little One" wider, das wie ein vertontes Gute-Nacht-Ritual klingt – inklusive der drei Worte, die sie am liebsten hört: "I love you, Mama".

Getty Images Meghan Trainor bei der "The Paper" Premiere in Los Angeles

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit Ehemann Daryl Sabara und Sohn Riley

TiKTok Barry Trainor und sein großer Bruder Riley