Seltener Moment: Britney Spears teilt Feiertagsclip mit Sohn

Britney Spears (43) gibt ihren Fans einen kleinen Einblick in ihre Weihnachtsfeierlichkeiten. Die Sängerin kam anlässlich der Feiertage nach zwei Jahren erstmals wieder mit ihren Söhnen Jayden (18) und Sean (19) zusammen – und teilt auf Instagram nun einen kleinen Clip, der den Jüngeren der beiden beim Auspacken der Geschenke zeigt. In dem Video hält der Teenager einen schwarzen Pullover hoch, während seine Mama kommentiert: "Der ist schön. Wow, der ist wirklich schön." Auch dem Nachwuchs der "Circus"-Interpretin scheint sein Präsent zu gefallen, er antwortet nämlich: "Danke, Mama." Unter ihren Beitrag setzt sie die Worte: "Mütter verdienen weitaus mehr Respekt, als sie heutzutage bekommen!"

Was Britneys Erstgeborener zu Weihnachten bekam, erfahren die Fans nicht – in der Aufnahme fehlt nämlich jede Spur von dem 19-Jährigen. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verrät, soll Sean allerdings trotzdem anwesend gewesen sein. In einem Video, das die 43-Jährige am zweiten Weihnachtsfeiertag veröffentlichte, konnte jedoch auch kein Blick auf ihn erhascht werden. Der Clip zeigte die Grammy-Gewinnerin nur gemeinsam mit Jayden, dem sie vor dem Eingang eines Restaurants einen liebevollen Kuss auf die Stirn gab. Dazu schrieb sie: "Bestes Weihnachten meines Lebens! Ich habe meine Jungs zwei Jahre lang nicht gesehen! Tränen der Freude!"

Die schwierige Beziehung zwischen Britney und ihren Söhnen hat ihre Wurzeln in der turbulenten Vergangenheit der Performerin. Nach dem Ende ihrer Ehe mit Kevin Federline (46) im Jahr 2007 und ihrer späteren psychiatrischen Behandlung sahen die Kinder sie nur selten. Die beiden Jungs wuchsen hauptsächlich bei ihrem Papa auf und leben seit vergangenem Jahr mit dem Schauspieler auf Hawaii. Ein Insider betonte kürzlich jedoch gegenüber Page Six, dass sich Jayden, Sean und der Popstar wirklich bemühen, einander wieder näherzukommen. "Diese Dinge sind ein Prozess in jeder Familie. Alles bewegt sich in die richtige Richtung", erklärte dieser.

Instagram / britneyspears Jayden James Federline im Dezember 2024

Instagram / britneyspears Jayden James Federline und seine Mama Britney Spears

