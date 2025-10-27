In dem Moment zerbrach Ehe mit Britney für Kevin Federline

Kevin Federline (47) hat jetzt in seinen Memoiren "You Thought You Knew" den Moment offenbart, der für ihn das Ende seiner Ehe mit Popstar Britney Spears (43) bedeutete. Der Tänzer berichtet laut Daily Mail von einem Anruf im November 2006, kurz nachdem die Sängerin die Scheidung beantragt hatte. Sie sei gemeinsam mit Paris Hilton (44) und Lindsay Lohan (39) am Telefon gewesen, offensichtlich betrunken, und habe ihn inständig gebeten, zu einer Party zu kommen. Währenddessen konnte der 47-Jährige die beiden kleinen gemeinsamen Söhne Preston (20) und Jayden (19) im Hintergrund weinen hören. "Es musste drei oder vier Uhr morgens gewesen sein", schreibt er in seinem Buch. Dieser Moment sei für ihn der endgültige Bruch gewesen.

Kevin schildert zudem, wie Britneys Verhalten in den Monaten vor der Scheidung zunehmend eskalierte. Laut seinen Ausführungen hätten die Kinder ihm später erzählt, die 43-Jährige habe sie nachts schweigend im Türrahmen beobachtet, "mit einem Messer in der Hand". Außerdem wirft er ihr vor, dass sie nach Alkohol- und Kokainkonsum stillen wollte, und erinnert an eskalierte Auseinandersetzungen während des Sorgestreits. Viele der erschreckenden Details soll der sechsfache Vater erst Jahre später von ihren gemeinsamen Söhnen erfahren haben.

Britney Spears und Kevin Federline waren von 2004 bis 2007 verheiratet und hatten bereits während der Ehe viel öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die beiden lernten sich kurz nach dem Ende von Kevins Beziehung mit Schauspielerin Shar Jackson (49) kennen und begannen prompt eine turbulente Beziehung. Kevin, der zeitweise für den "Oops!…I Did It Again"-Star tanzte, bekam ihre Eskapaden hautnah mit. Seit der Scheidung lebt er mit den Kindern zusammen und äußert sich mittlerweile selten öffentlich über seine Ex, doch mit seinen Memoiren sorgt er nun erneut für Schlagzeilen.

Imago Britney Spears und Kevin Federline am 8. Februar 2006.

Instagram / parishilton Paris Hilton und Britney Spears, 2006

Getty Images Britney Spears und ihre Kids auf einem "Die Schlümpfe"-Event