Zurück zum Wohlfühlgewicht: Das isst Emma Fernlund am Tag

Emma Fernlund (24) zeigt ihrer Community, wie sie ihren Alltag gerade umbaut, um zurück zu ihrem Wohlfühlgewicht zu finden. In einem Instagram-Clip nimmt die Reality-Bekanntheit ihre Fans mit durch ihren Tag und hält fest, was auf dem Teller landet. Emma startet gegen 16:00 Uhr mit einem Thunfischsalat: "Das Dressing besteht aus Mayo, Ketchup, körnigem Frischkäse – und ich sage euch, diese gerösteten Zwiebeln geben einfach den richtig geilen Kick." Danach greift die Influencerin zu "Proteinpudding, Vanille" und dreht eine große Runde zu Fuß. Ihr neues Ziel formuliert sie klar: "20.000 Schritte täglich". Später gibt es bei Emma ein weiteres Mal fettreduzierten Frischkäse mit viel Proteinen und erneut Vanillepudding, bevor Reiswaffeln mit Feta den Tag abschließen.

Unter dem Beitrag melden sich zahlreiche Follower zu Wort – viele mit lobenden Worten, andere mit Sorge. Ein User meint: "Bitte, pass gut auf dich auf." Eine Nutzerin warnt wiederum, ihre Routine sei "mehr als gefährlich", weil Emma vielen jungen Mädchen als Vorbild diene. Auch kritische Nachfragen tauchen auf. "Ich könnte es verstehen, wenn du sagst, du willst wieder fitter und definierter werden – aber abnehmen?", kommentiert ein weiterer User. Emma bleibt in dem Clip bei ihren Tagesbeispielen, zählt Kalorien und Proteine der genannten Snacks auf und betont vor allem die zusätzlichen Spaziergänge. Eine genaue Einordnung oder ein weitergehendes Statement zur Diskussion liefert sie in dem Video nicht.

Emma verriet ihrer Community vor wenigen Tagen, dass sie sich mit ihrem Körper nicht mehr vollständig im Einklang fühlt und deshalb ihre Routine anpasst. Ziel ist es, zurück auf ihr Wohlfühlgewicht zu kommen. Die Influencerin beschreibt ihren Kanal als Einblick in ihr echtes Leben mit Höhen und Tiefen – entsprechend teilt sie nicht nur polierte Momente, sondern auch Alltagsschritte wie lange Walks und einfache Snacks: "Ich hoffe, dass dieses Video vielleicht jemanden motiviert, gerade jetzt wieder gut mit sich selbst zu sein. Weil Balance eben nicht bedeutet, perfekt zu sein – sondern ehrlich."

Imago Emma Fernlund bei der Premiere von "The Power" in Berlin

