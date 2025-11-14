Wird Jona Steinig seine Freundin auf Social Media zeigen?

Jonathan Steinig (30) gibt seinen Fans ein Beziehungs-Update – und bremst zugleich die Neugier: Der Realitystar ist seit drei Monaten vergeben, teilte diese Info allerdings erst vor Kurzem. Im Promiflash-Interview sprach er nun darüber, ob seine neue Freundin bald auf seinen Kanälen auftaucht. "Erst mal will ich es lieber privat halten und schauen, wie es sich entwickelt. Leider ist heutzutage alles so schnelllebig und ich möchte noch nichts überstürzen, solange es nicht komplett fest ist", erklärte der TV-Bekannte gegenüber Promiflash. Für den Moment will Jona, wie ihn viele nennen, die Zweisamkeit ohne öffentlichen Druck genießen – und seine Partnerin aus der Dauerbeobachtung heraushalten.

Mehr noch: Der Influencer sieht in der Öffentlichkeit auch konkrete Risiken. "Außerdem habe ich keinen Bock, dass einer der schmierigen Realitystars sich versucht dazwischenzustellen, Blödsinn zu reden oder versucht, sie zu klären, wie es in der Vergangenheit schon mal der Fall war. Ehre oder jemanden was gönnen kennen die meisten ja nicht", sagte er Promiflash. Jona will damit vor allem vorbeugen: kein Futter für Gerüchteküchen, keine Bühne für Trittbrettfahrer und keine Angriffsfläche für unnötige DMs. Namen, Job oder gemeinsame Auftritte seiner Partnerin bleiben daher vorerst unter Verschluss. Bereits in der Vergangenheit hatte er angedeutet, dass Kollegen aus dem Reality-TV sich an seine vergangenen Partnerinnen rangemacht hatten – das soll diesmal nicht passieren.

Privat hat Jona in den vergangenen Monaten einige Weichen gestellt. Nach seiner TV-Suche bei Love Island VIP blieb es bei Funken, nicht bei einem festen Paar mit Tatum Koch (27), und dennoch musste er nicht lange solo bleiben. Der Realitystar, der sich online gerne direkt an seine Follower wendet, zeigt damit eine neue Grenze: Vieles teilt er, aber sein aktuelles Liebesglück schützt er bewusst. Menschen in seinem Umfeld stammen oft aus der gleichen Szene, freundschaftliche Kreise und berufliche Kontakte überschneiden sich – im Alltag sorgt das für Nähe, kann aber auch Reibung erzeugen.

Anzeige Anzeige

Imago Jonathan Steinig beim Casa Bellucci Summer Terrace Grand Opening am Kurfürstendamm in Berlin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Jonathan Steinig bei der Premiere von "The Power" in Berlin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Tatum Koch, September 2025