"Love Island VIP"-Star zieht nach heißer Strip-Einlage blank

Bei Love Island VIP sorgte Jona Steinig (30), bekannt aus der Show Germany Shore, direkt nach seinem Einzug für Aufsehen. Der Reality-TV-Star scheint ein Auge auf Tatum Koch (27) geworfen zu haben, die aktuell mit Filip Pavlovic (31) vercouplet ist. Bei einem wilden Partyabend schnappte sich Jona kurzerhand Tatum, setzte sie auf einen Stuhl und überraschte sie mit einem heißen Lapdance. Tatum zeigte sich beeindruckt: "Der geht auch schon ran, ne. Er war ja auch sehr hot, muss ich sagen." Doch damit war die Show noch lange nicht vorbei.

Nach der schweißtreibenden Tanznummer setzte Jona noch einen drauf. Offenbar überwältigt von der ausgelassenen Stimmung entledigte er sich seiner Kleidung und sprang nackt in den Pool. Sein Intimbereich wurde dabei gerade noch von seiner Hand bedeckt. Die Frauen in der Villa konnten kaum glauben, was sie sahen, und verfolgten das Geschehen mit intensiven Blicken. Ob der mutige Auftritt bei Tatum Eindruck hinterlässt oder eher für Unruhe sorgt, bleibt abzuwarten.

Jona ist für solche Aktionen kein Unbekannter. Der ehemalige "Germany Shore"-Star ist dafür bekannt, in Reality-Shows kein Blatt vor den Mund zu nehmen und auch mal über die Stränge zu schlagen. Auf Social Media zeigt er sich immer wieder von seiner humorvollen und offenen Seite, was ihm eine beachtliche Fangemeinde eingebracht hat. Sein neuster Auftritt bei "Love Island VIP" könnte ihm nicht nur neue Sympathien bescheren, sondern auch für ordentlich Gesprächsstoff sorgen. Tatum scheint der spaßige Moment jedenfalls gefallen zu haben, auch wenn die Frage bleibt, wie Filip auf Jonas offensiven Flirt reagieren wird.

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidat Jona

RTL ZWEI Tatum Koch, "Love Island VIP"-Kandidatin