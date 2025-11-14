Jona Steinig verrät erste Details zu seiner neuen Beziehung

Jonathan Steinig (30) hat sein Herz vergeben. Im Interview mit Promiflash plauderte er nun über sein neues Glück. Der Social-Media-Star verriet, dass er seine Freundin auf einem Festival kennengelernt habe. Seit etwa drei Monaten sind die beiden ein Paar. Wichtige Details, wie ihren Namen, möchte der 30-Jährige vorerst für sich behalten. "Das möchte ich noch nicht verraten! Wer weiß, vielleicht ist es eine sehr bekannte Person oder vielleicht auch nicht", äußerte er geheimnisvoll. Über das Äußere seiner neuen Partnerin schwärmte er jedoch: "Auf jeden Fall sieht sie Bombe aus und für mich hammersexy."

Jonathans Liebesleben stand in der Vergangenheit öfter im Fokus der Öffentlichkeit. Bei Love Island VIP hatte er vergeblich nach der großen Liebe gesucht. Mit seinem Couple Tatum Koch (27) blieb es bei einer kurzen Verbindung, die in einer Freundschaft endete. Nun scheint er endlich die Frau gefunden zu haben, die ihm das gibt, wonach er schon lange sucht.

Jonathan, auch von Fans "Jona" genannt, begeistert auf Social Media regelmäßig seine Follower, die nicht nur seine witzigen Geschichten, sondern auch seinen charmanten Stil zu schätzen wissen. Nach dem großen Finale von "Love Island VIP" verkündete Jona: "Bei mir und Tatum hat es nicht geklappt, und nein, wir sind kein Paar. Zwischen uns ist natürlich alles top. Trotzdem bin ich auch nicht mehr auf der Suche!"

Anzeige Anzeige

Imago Jonathan Steinig, Realitystar

Anzeige Anzeige

Imago Jonathan Steinig beim Casa Bellucci Summer Terrace Grand Opening am Kurfürstendamm in Berlin

Anzeige Anzeige

Imago Jonathan Jona Steinig bei der "Love Island VIP"-Kino-Preview im Cinenova, Köln, 03.09.2025