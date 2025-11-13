Nächstes Skandalbuch über Marius Borg Høiby veröffentlicht

Ein neues Buch über Marius Borg Høiby (28) sorgt in Norwegen für Aufsehen und wirft erneut ein Schlaglicht auf die Vorwürfe gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52). Das Buch mit dem Titel "Ute av kontroll" wurde von der Autorin Kjersti Kvam geschrieben und ursprünglich für kommende Woche angekündigt. Aufgrund der großen Nachfrage brachte der Verlag Bonnier das Werk jedoch bereits an diesem Mittwoch in den Handel. Marius' Anwalt Elias Christensen teilte der Nachrichtenagentur NTB mit, dass das Buch durch angebliche Fehler und Ungenauigkeiten eine Vorverurteilung seines Mandanten fördern würde – eine zusätzliche Belastung vor dem Strafverfahren, das im Februar 2026 beginnen soll.

Der Verlag hat auf die Kritik reagiert und zugesichert, sämtliche beanstandeten Punkte zu überprüfen. Besonders fehlerhafte Darstellungen von offiziellen Dokumenten wie dem Anklagebeschluss sollen in künftigen Ausgaben des Buches korrigiert werden. Bonniers geschäftsführender Direktor Alexander Even Henriksen bestreitet jedoch, dass das Buch übereilt veröffentlicht worden sei, und widerspricht der Einschätzung, es sei primär aus kommerziellen Gründen entstanden. Das Interesse am Buch bleibt dennoch groß – die gesamte Erstauflage war bereits vor dem Verkaufsstart vergriffen. Laut Christensen sei jedoch nicht die Wahrheit im Fokus des Buches, sondern finanzieller Profit.

Bereits vor wenigen Tagen berichteten norwegische Medien über die prominenten Zeugenlisten, die für den Prozess zusammengestellt wurden. Sowohl die Anklage als auch die Verteidigung hatten bekannte Namen aus Norwegens Promi-Szene aufgerufen – darunter die Sängerin Sophie Elise und den Kulturjournalisten Danby Choi. Die Verteidigung setzte unter anderem auf Johannes Klemp, den Ex-Partner von Marius' früherer Freundin Nora Haukland, sowie auf Niklas Tangen Klein, einen ehemaligen Fußballprofi, der eng mit der Moderatorin Linni Meister befreundet ist. Besonders diese Verbindungen sorgten damals bereits für reichlich Gesprächsstoff in der Öffentlichkeit.

Imago Marius Borg Høiby im Juni 2016

IMAGO / Gonzales Photo Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen

Getty Images Marius Borg Høiby und Mette-Marit von Norwegen