Diese Promis sollen im Prozess zu Marius Borg Høiby aussagen

Marius Borg Høiby (28), der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52), steht ab dem 3. Februar 2026 in Oslo vor Gericht. Der mittlerweile 28-Jährige sieht sich mit schweren Vorwürfen wie Vergewaltigung, sexuellem Missbrauch und Körperverletzung konfrontiert. Im Prozess, der schon jetzt in Norwegen als Society-Ereignis des Jahres gehandelt wird, sollen zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus der landeseigenen Promi-Szene im Zeugenstand erscheinen. Sowohl die Anklage als auch die Verteidigung haben große Namen wie Sängerin Sophie Elise (30) und Kulturjournalist Danby Choi aufgeboten, um ihre jeweiligen Positionen zu untermauern.

Für besonders viel Aufsehen sorgt die Liste der Verteidigung, auf der sich Namen wie Johannes Klemp – der Ex-Partner von Marius' früherer Freundin Nora Haukland – und Niklas Tangen Klein finden, ein ehemaliger Fußballprofi und Freund der Moderatorin Linni Meister. Letztere wird mit einer Party im Schlosskeller 2018 in Verbindung gebracht, die ein zentrales Ereignis im Fall darstellt. Die Staatsanwaltschaft hat wiederum Zeugen wie Mia Gundersen geladen, die als enge Vertraute von Linni Meister gilt und möglicherweise wichtige Informationen zu den Geschehnissen liefern könnte.

Abseits der juristischen Fronten zeigt der Fall, wie eng vernetzt Norwegens Medien- und Influencerwelt ist – Freundschaften, Ex-Beziehungen und berufliche Kontakte liegen dicht beieinander. Viele der Genannten bewegen sich seit Jahren in denselben Kreisen, waren auf denselben Events, teilten Posts, Fotos und gemeinsame Erinnerungen. Beziehungen wie die zwischen Nora und Johannes, später zwischen Nora und Marius, machten intime Verbindungen öffentlich sichtbar. Danby und Marius posierten wiederholt gemeinsam auf Instagram, während Mia als langjährige Vertraute von Linni gilt. In diesem Geflecht aus Nähe, Loyalitäten und geteilten Bühnen könnten persönliche Erinnerungen und private Dynamiken im Gerichtssaal aufeinandertreffen – und den nüchternen Fakten ein aufgeladenes, zwischenmenschliches Echo verleihen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / sophieelise Nora Haukland (r.) und eine Freundin im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby mit seiner mutmaßlichen Partnerin