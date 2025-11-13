So schlecht ging es Malika Dzumaev mit Bandscheibenvorfall

Malika Dzumaev (34) ist zurück auf dem Tanzparkett! Die Profitänzerin der Show Let's Dance hatte im Mai eine schwere Diagnose erhalten: Ein akuter Bandscheibenvorfall zwang sie, das Tanzen vorerst aufzugeben. Im Juni folgte dann eine Operation – und der Weg zurück war alles andere als leicht. Doch nach einem halben Jahr intensiver Rehabilitation und harter Arbeit kann sie nun bei der großen "Let's Dance"-Tour 2025 wieder auftreten. Malika berichtete im RTL-Interview während der Proben in Hamburg, wie schwierig die vergangenen Monate für sie waren, sowohl körperlich als auch emotional.

Die 34-Jährige sprach offen über die belastende Zeit, die hinter ihr liegt. Insbesondere die Abende, die sie oft mit ihren eigenen Gedanken und Ängsten verbrachte, seien schwierig gewesen. "Am Ende, am Abend, bist du immer alleine mit deinen Gedanken, mit deinen Schwierigkeiten, die man hat", sagte Malika. Das Comeback bedeutet für sie nicht nur körperlich einen großen Triumph, sondern auch eine Chance, wieder Lebensfreude zu finden. Die Auftritte mit der "Let's Dance"-Familie geben ihr neue Energie, und gemeinsam mit den Fans in den Arenen genießt die Tänzerin jeden Moment ihrer Rückkehr auf die Bühne.

In den vergangenen Wochen vor ihrem Comeback zeigte sich die Tänzerin besonders authentisch. Sie nahm ihre Fans offen mit auf ihre Reise durch die Rehabilitation. In den sozialen Medien sprach sie auch über die schwierigen Phasen ihrer Genesung. Dabei machte sie deutlich, dass nicht immer alles perfekt lief. "Natürlich habe ich immer noch Respekt vor bestimmten Bewegungen, aber bis jetzt läuft alles sehr, sehr gut und ich freue mich wahnsinnig, wieder zusammen mit meinen Freunden und Kollegen hierzustehen und zu tanzen", erzählte sie damals gegenüber RTL.

Imago Malika Dzumaev bei der Weltpremiere von "Blinded by Delight" im Friedrichstadt-Palast in Berlin

Instagram / malikadzumaev Malika Dzumaev, Tänzerin

