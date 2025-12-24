Diane Kruger feiert Weihnachten nach deutscher Tradition

Diane Kruger (49), die aus Niedersachsen stammende Hollywood-Schauspielerin, pflegt auch in den USA noch deutsche Weihnachtstraditionen. Dabei ist es ihr wichtig, die Bescherung klassisch am 24. Dezember zu feiern, die sie mit einem Glöckchen einläutet. Das Festessen umfasst Ente, Rotkraut und Knödel, was nicht immer auf Begeisterung in ihrer amerikanischen Familie stößt. "Auch wenn das keiner mag in meiner amerikanischen Familie, da müssen sie einmal im Jahr durch", verriet Diane der Deutschen Presse-Agentur mit einem Augenzwinkern. Diese Bräuche wecken Erinnerungen an ihre eigene Kindheit und schaffen für ihre Familie eine Verbindung zu ihren deutschen Wurzeln.

Aktuell ist Diane in der Serie "Little Disasters" auf Paramount+ zu sehen, die sich um eine Gruppe junger Eltern und ein dramatisches Ereignis dreht. Das Drehbuch, das sie nicht mehr aus der Hand legen konnte, habe sie mit seiner Authentizität überzeugt. Ihre Rolle als Mutter in der Serie spiegelt auch Erfahrungen wider, die sie mit ihrer Tochter Nova, die für sie stets oberste Priorität hat, macht. Diane, die durch Filme wie "Troja" und "Inglourious Basterds" weltberühmt wurde, erwähnte, dass ihre eigene Situation als Mutter einer noch jungen Tochter zum Zeitpunkt der Dreharbeiten eine besondere Verbindung zum Stoff geschaffen habe.

Privat findet sich Diane, die für das Cover des Defined Magazine posierte, in der Rolle der "coolen Mama" wieder, wie sie sich selbst bezeichnet. Ihre Tochter Nova, die aus ihrer Beziehung mit dem US-Schauspieler Norman Reedus (56) stammt, wächst laut Diane in einem völlig anderen Umfeld auf als sie selbst einst. Nova spreche bereits drei Sprachen. "Wo vielleicht meine Mutter weniger Wert darauf gelegt hat, dass ich pünktlich im Bett bin und so weiter, da bin ich eigentlich strenger", verriet der Hollywood-Star über ihren Erziehungsstil. Unter der Woche sei um 20.30 Uhr Schlafenszeit. Für eben diese offene Art schätzen sie viele ihrer Fans. "Mutterschaft kann isolierend sein", reflektierte sie beispielsweise einst über die Herausforderungen als Mama.

Getty Images Diane Kruger bei der Vanity Fairy Afterparty der Oscars 2024

Instagram / dianekruger Diana Kruger und Norman Reedus, Weihnachten 2023

Getty Images Diane Kruger, Fashion Week 2024