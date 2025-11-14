Die Royals gratulieren König Charles zum 77. Geburtstag

Das britische Königshaus hat Grund zu feiern: König Charles III. wird heute 77 Jahre alt. Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) teilten zu diesem Anlass ein neues Porträt des Regenten in ihrer Instagram-Story, das ihn entspannt in den Gärten seines Anwesens Highgrove House zeigt. Dazu schrieben sie: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an seine Majestät den König!" Auch die offizielle Seite der Royal Family würdigte Charles' (77) Ehrentag mit einem besonderen Beitrag und bedankte sich für die zahlreichen Glückwünsche seiner Unterstützer.

Charles verbrachte diesen Tag nicht etwa zu Hause, sondern bei einem spannenden Termin. Gemeinsam mit Königin Camilla (78) besuchte er das Cyfarthfa Castle in South Wales, wo das Paar mehr über die Kunst- und Kulturszene der Region erfuhr. Dabei wurde er von den Besuchern des Events mit einem berührenden Ständchen überrascht. Der Social-Media-Account des Palasts teilte ein Video der Aktion, in dem der Jubilar nach der Gesangseinlage glücklich klatschte. "Was für eine besondere Geburtstagsüberraschung im Cyfarthfa Castle – hier zeigt sich, was die Waliser am besten können!", hieß es neben dem Clip.

Bei dem Empfang in Wales zeigten sich Camilla und Charles gemeinsam. Doch die beiden Royals scheuen sich laut Fabulous nicht davor, auch getrennt Zeit zu verbringen. Der König zieht sich gerne ins Highgrove House zurück, wo er sich der Landwirtschaft widmet, während Camilla in ihrem privaten Anwesen Ray Mill House Zeit mit ihren Kindern und Enkelkindern verbringt. Ihrer Beziehung scheint dies nicht zu schaden. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2005 gelten sie als unzertrennliches Paar.

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla im Cyfarthfa Castle, November 2025

Royal Family / Millie Pilkington König Charles III., Portrait zum 77. Geburtstag

Getty Images Britische Königsfamilie nach Trooping-the-Colour-Parade