Darum leben König Charles & Camilla teils räumlich getrennt

Seit Tagen sorgen Gerüchte um eine angebliche Trennung von König Charles III. (76) und seiner Frau Königin Camilla (78) für Schlagzeilen. Sogar von Scheidungsplänen ist in einigen US-Magazinen die Rede. Doch die Realität hinter den Mauern des Palastes ist weit weniger dramatisch. Tatsächlich lebt das Paar phasenweise getrennt – aber laut oe24.at nicht aus einem Beziehungsstreit heraus. Während der Monarch regelmäßig nach Highgrove House reist, um sich seiner Leidenschaft für nachhaltige Landwirtschaft hinzugeben, zieht sich Camilla ins Ray Mill House in Wiltshire zurück, wo sie die Zeit mit ihren Kindern und Enkelkindern genießt.

Diese räumliche Trennung ist jedoch keineswegs ein Zeichen für eine Krise, sondern ein bewusst gewähltes und für royales Leben nicht unübliches Modell. Schon Queen Elizabeth II. (†96) und Prinz Philip (†99) pflegten über Jahrzehnte eigene Rückzugsorte sowie getrennte Schlafzimmer, was mit Komfort und Privatsphäre zu tun hatte. In Interviews betont Camilla immer wieder, wie wichtig ihr der persönliche Freiraum ist. Auch der König schätzt das getrennte Leben in Maßen und betont die Ruhe, die ihm seine Frau schenkt. Die Distanz zwischen den Rückzugsorten des Königspaares scheint, was von außen als Distanz wirken könnte, sogar das Geheimnis für eine gesunde Beziehung zu sein.

Die Beziehung zwischen König Charles III. und Camilla galt stets als außergewöhnlich. Ihre Liebesgeschichte, die in den 1970er-Jahren begann, wurde allerlei Widrigkeiten ausgesetzt, bis sie sich 2005 endlich das Jawort gaben. Camilla, die seit Charles' Thronbesteigung 2023 den Titel der Königin trägt, hat sich ihren Platz an seiner Seite hart erkämpft. Die verstorbene Queen selbst hatte sich für Camilla als zukünftige Königin ausgesprochen. Nach all den Jahren strahlen Charles und Camilla eine tiefe Verbundenheit aus, die auf Respekt und Vertrauen basiert. Beide betonen regelmäßig, wie wichtig gegenseitige Freiheiten für ihre Beziehung sind – ein vorbildlicher Ansatz in den Kreisen europäischer Königshäuser.

Getty Images Königin Camilla und König Charles bei Trooping the Colour 2025

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Mai 2025

Getty Images König Charles III., Queen Elizabeth II. und Königin Camilla, November 2007