Diese E-Mail aus 2022 veränderte Sophie Ellis-Bextors Leben

Sophie Ellis-Bextor (46) hat einen Einblick in einen Moment ihres Lebens gewährt, der alles verändert hat. In einer E-Mail im Jahr 2022 fragt ein Produktionsteam an, ob ihr Hit "Murder on the Dancefloor" für einen Kinofilm genutzt werden dürfe. Die Sängerin antwortete knapp: "Alles in Ordnung für mich, danke". Seit der Veröffentlichung von "Saltburn" mit Barry Keoghan (33), der im Finale zu Sophies Song nackt durch das Anwesen tanzt, feierte der 2001er-Track wieder große Erfolge. Sophie veröffentlichte jetzt ein Video zu der Anfrage auf X, versehen mit dem Satz: "Im Jahr 2022 wirst du eine E-Mail bekommen, in der gefragt wird, ob man deinen Song in einem Film verwenden darf. Es ist sehr wichtig, dass du 'Ja' sagst."

In dem Clip zeigt Sophie Szenen, in denen Fans die ikonische Filmsequenz nachstellen, dazu Schlagzeilen über Chart-Comebacks und Streaming-Bestmarken. In den Kommentaren auf X feierten ihre Follower den Beitrag. Ein Fan schrieb: "So wunderschön und eine großartige Erinnerung daran, wie eine scheinbar kleine Entscheidung das Leben so sehr verändern kann." Andere bedankten sich bei "Saltburn" – und bei Sophie für den Soundtrack, der Generationen verbindet.

Der Song "Murder on the Dancefloor" stammt aus dem Jahr 2001 und zählte damals zu den größten Hits des Jahres. Schon damals erreichte der Ohrwurm hohe Chartplatzierungen und wurde zum Partyklassiker. Die Sängerin und Mutter von fünf Kindern bleibt bis heute in mehrfacher Hinsicht eine Ikone – sei es mit ihren zeitlosen Songs oder durch ihre herzliche Verbindung zu ihren Fans.

Getty Images Sophie Ellis-Bextor bei der London-Premiere von "Jacinda Ardern: Prime Minister", 2025

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Getty Images Sophie Ellis-Bextor, Musikerin