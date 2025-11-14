Zugenommen: Gloria Schwesinger fühlt sich aktuell "hässlich"

Gloria Schwesinger (33) macht ihrem Ärger Luft – und das ganz direkt bei Instagram. In ihrer aktuellen Story wendet sich die Reality-TV-Bekanntheit an ihre Follower und erklärt, warum sie seit einigen Tagen wieder öfter zu einem Beauty-Filter greift. "Ich werde gerade öfter gefragt, warum ich seit einer Woche wieder ab und zu den Filter benutze... liegt einfach echt daran, dass ich mich gerade so hässlich fühle", schreibt Gloria. Sie sei derzeit sieben Kilogramm von ihrem Tiefststand entfernt und fühle sich dadurch unwohl. Gleichzeitig betont sie, dass der jüngste Umzug sie "brutal viel Kraft, Energy und Glow" gekostet habe und sie nun Schritt für Schritt in ihre Routine zurückfinden möchte.

Gloria zieht eine klare Konsequenz im Alltag: "Ich habe jetzt auch aufgehört, komplett süße Getränke zu trinken und trinke nur noch Wasser." Ihren Fans legt sie nahe, das Thema nicht mit Schmeicheleien zuzuschütten. "Ich will jetzt auch keine Komplimente, wie toll ich doch wäre, Blabla", stellt sie klar. Stattdessen teilt sie ein älteres Foto, um zu zeigen, wohin sie zurückmöchte, und betont: "Routine ist echt alles für ein gutes Aussehen."

Bereits in der Vergangenheit hatte Gloria immer wieder öffentlich über ihren Kampf mit Disziplin und Selbstwahrnehmung gesprochen. Nachdem sie kürzlich einen großen Schritt gemacht und das Rauchen aufgegeben hatte, zeigte sich die Reality-Darstellerin stolz, äußerte jedoch gleichzeitig Ängste vor potenzieller Gewichtszunahme. Diese Herausforderungen scheinen sich aktuell bemerkbar zu machen, doch sie bleibt kämpferisch und arbeitet daran, ihren Alltag und ihre Vorstellungen von sich selbst wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Instagram / gloria.glumac Gloria Schwesinger, Realitystar

Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, Realitystar

Instagram / gloria.glumac Realitystar Gloria Schwesinger, Juni 2025